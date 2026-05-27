Mártha Imre feljelentést tett: szerinte kormányzati kérésre, a köztársasági elnöki rezidencia kertjéből figyelte meg őt a Ripost

Feljelentést tett Mártha Imre, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Ómolnár Miklós és Farkas Örs ellen, miután állítása szerint rájött, hogy Ómolnár „politikai akciócsoportjának” célpontja volt – írja a 444.hu.

A Mediaworks Hungary Zrt. igazgatója, a bulvárpápaként elhíresült Ómolnár Miklós által szervezett, általa »politikai akciócsoportként« aposztrofált szervezet céltáblájává, üldözöttjévé, megfigyeltjévé váltam – mely csoport és irányítóik célja nevesítetten is az ún. »karaktergyilkosság« volt. Tevékenységük arra irányult, hogy társadalmilag ellehetetlenítsenek, a rólam kialakult képet összetörjék, engem emberileg bemocskoljanak

– olvasható a lap birtokába jutott feljelentésben, amely bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények sorának gyanúját veti fel.

Mártha Imre saját bevallása szerint az Átlátszón megjelent interjú alapján jött rá, hogy ő maga is célpontja lett a rágalomhadjáratnak. Ebben az interjúban Forgács Ágnes, a Ripost volt munkatársa meséli el részletesen, hogy hogyan is működött az a „politikai akciócsoport”, amelynek ő maga is a része volt. Itt Forgács elmondása szerint a feladatok nem szerkesztőségi ötletekből születtek, hanem aktákat kaptak.

Mártha Imréről például sokoldalas anyag érkezett, benne a zárt Instagram-profiljáról lementett képekkel és egyéb személyes adatokkal. Ezeket az aktákat Ómolnártól kapták, de Forgács úgy gondolja, hogy nem Ómolnár állította össze őket. Többször látta ugyanis, hogy Ómolnár Farkas Örstől kap e-maileket. Farkas Rogán Antal kabinetminiszter beosztottja, ekkoriban tájékoztatásért felelős miniszteri biztos, 2024-től pedig a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár volt. A munkavégzéssel kapcsolatban egyébként az interjú szerint minden kedden kaptak utasításokat a Karmelitából.

A 444-hez eljutott dokumentum szerint

Mártha Imre azt kéri a fővárosi főügyésztől, hogy indítson nyomozást Farkas Örssel szemben, hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Forgács Ágnes azt is elmesélte az interjújában, hogy eleinte még csak az volt a feladat, hogy saját módszereik segítségével megtalálják és beazonosítsák Mártha Imre tartózkodási helyét. Amikor ez megvolt, egy olyan erdős területen húzódtak meg, ahonnan ráláttak Mártha kapujára és az utcára. Itt egy hónapig sátraztak és fotóztak.

Mártha Imre a feljelentésben azt írta, hogy a Google Maps és a kormánypárti médiában megjelent fotók segítségével beazonosította az újságíró és fotósa potenciális „megfigyelőállását”.

Ez szerinte nem volt más, mint a magyar állam tulajdonában álló köztársasági elnöki rezidencia kertje. Mártha Imre szerint ez felveti a gyanúját, hogy erről az akkori köztársasági elnöknek, Áder Jánosnak is tudomása lehetett, de az engedély nélküli megfigyelés bűntette mellett felveti a köztársasági elnök őrzését akkor ellátó Készenléti Rendőrség felelősségét is.

A cikk kitér arra is, hogy Márthát megdöbbentette az az információ is, ami egy évekkel ezelőtti, a kormánypárti médiában megjelent interjúval kapcsolatban derült ki. Ebben egy felismerhetetlenségig eltorzított, magát kukásnak kiadó férfi mesél arról, hogy – miután sokáig bizonytalanságban tartották őt – pont karácsony előtt küldték el a BKM-től, ezzel pedig ellehetetlenítették a kétgyerekes családapát.

Forgács Ágnes elmesélte, hogy ők még a megjelenés előtt felismerték, hogy ez a magát kukásnak kiadó személy maga Ómolnár Miklós volt.

Ezért Ómolnár ellen „aljas célból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt” tesz feljelentést.