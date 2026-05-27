Nagyvásznon láthatjuk az utóbbi évek egyetlen valamirevaló magyar szexjelenetét

Istenem, országom

Egyetemekről és különféle filmes képzésekről kikerülő diákfilmeket nézve általában hamar kiderül, hol mire tanítják a hallgatókat. Egy időben viszonylag kiszámítható filmes nyelven – pontosabban két-három nyelvváltozatban – fogalmaztak a Színművészeti Egyetem hallgatói, de a MOME animációs, sőt talán még a Metropolitan Egyetem műfajkísérletek iránt nyitottabb oktatói gárdájának is világosan ott a keze nyoma az intézményeikben készülő filmeken.

Sólyom Kristóf ELTE-s tanulmányai után a Freeszfe író osztályába nyert felvételt, ahol mások mellett Németh Gábor, Kemény Lili és Sipos Balázs tanította.

Osztálytársaival közösen készített Istenem, országom című filmje alapján ennek a műhelynek is megvan a maga sajátos módszere és arculata, amely nagyon más, mint az itthon ismertek.

Több tér nyílik az asszociatív filmkészítésre, a cselekmény (milyen cselekmény?) lelassítására, más művekkel folytatott párbeszédre, egyáltalán valamiféle saját művészi gondolkodásmód kidolgozására. De az is lehet, hogy egyetlen, ráadásul bevallottan álomnapló alapján rendezett filmből értelmetlen általános következtetéseket levonni.

Mindenesetre az Istenem, országom dokumentumszerű életképein egy francia tolmács beszélget egy szerelmespár tagjaival, töredékes, esszéfilmszerű kommentárt adva az ukrán háborúról vagy A varázsfuvola értelmezéséről. Szerencsére Barna Máté operatőr nem intellektuális képzettársításokban, hanem képekben gondolkodik, és természetességükben lírai pillanatokat kap el a forgatási helyszínen, Újpalotán.

Tényleg, mihez kezdene magával Jean-Luc Godard Újpalotán? Sólyom mintha erre a kérdésre adna válaszkísérletet.

Flódni

Kenéz Ágoston bábanimációt élőszereplős felvételekkel kombináló filmjéről az utóbbi évek legnyomasztóbb bábfilmje, az Anomalisa juthat eszünkbe. Charlie Kaufman filmjében találkozhattunk ennyire kisszerű és emberi bábokkal.

De Kenéznél a kisszerűség megnemesül: senki sem nyomorult azért, mert kicsi, töpörödött és öreg. Éppen ellenkezőleg.