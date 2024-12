Veszélyes kobrát és űrlényszerű állatot is felfedeztek 2024-ben

Hatalmas és sokszínű bolygónk megannyi különleges élőlénynek ad otthont. Némelyikük – például Ázsia patkányőzei és medvenyestjei – annyira furcsák, hogy egyesek számára létezésük is meglepő lehet, mások pedig olyan jól rejtőzködnek, illetve annyira kietlen területeken élnek, hogy az emberiség még tudomást sem szerzett róluk.

Kutatóink azonban szorgalmasan dolgoznak azon, hogy megváltoztassák ezt, és erőfeszítéseik nem is maradnak eredmény nélkül: minden évben több mint 15 ezer új fajt fedeznek fel. Így természetesen 2024-ben is számos, korábban ismeretlen élőlényről számoltak be tanulmányok, közülük mutatjuk most be a legizgalmasabbakat.

Veszélyes lények bujkáltak az erdőkben

A dzsungelek és őserdők gazdag biodiverzitású, nehezen megközelíthető körzeteit máig nem ismerjük teljesen, ezért nem meglepő, hogy számos új faj ezekről a helyekről kerül elő. Az ilyen területeken az apró rovaroktól és gyíkoktól kezdve a kifejezetten méretes ragadozókig megannyi állatra bukkantak.

Utóbbiak közé tartozik például az indokínai sávos farkaskígyó (Lycodon neomaculatus), amelyet több ázsiai ország esőerdeiben figyeltek már meg. Ezek a sötét színű hüllők körülbelül 1 méteresre nőnek, és éjszakánként békákra, gyíkokra, valamint kisebb madarakra vadásznak, de akár más kígyókat is elfogyaszthatnak. Bár nevük fenyegetően hangzik, a farkaskígyók az emberekre nézve nem veszélyesek, ez viszont nem mondható el az összes újonnan felfedezett dzsungellakóról.

A szakértők több mérges kígyóba is belebotlottak expedíciók során, köztük volt, amelyik meg is marta a kutatócsapat egyik tagját.

Lucas Bustamante kollégáival Kolumbia és Ecuador köderdeiben végzett terepmunkát, amely alkalmával öt kígyófajt fedeztek fel. Az egyik példány, egy Rahím-lándzsakígyó (Bothriechis rahimi) beleharapott Bustamante ujjába, miközben fényképet próbált készíteni róla.

A férfi arról számolt be, hogy szédült, illetve megszakításokkal jelentkező fájdalmat érzett a sérülése körül, amely később fel is duzzadt. Nagy baja azonban nem lett, mert hamarosan ellenmérget kapott, ami után teljesen felépült.

A Rahím-lándzsakígyó élénk színével és szemei felől kinövő szarvaival is jelzi, hogy veszélyes. Megjelenése azonban hiába fenyegető, nyomába sem érhet annak az állatnak, amelyet Dél-India egyik erdős dombságán fedeztek fel.

A nyugati-gháti királykobra (Ophiophagus kaalinga) hossza meghaladhatja a 3 métert, robusztus teste és sötét vörös nyelve látványától pedig jogosan önthet el bárkit a félelem. Ez az állat ráadásul nem blöfföl: könyörtelen ragadozóról van szó, amely akár viperákat és más királykobrákat is elfogyaszt, erős mérge pedig egy emberrel gyorsan végezhet.

Szerencsére viszont ritkán fordul elő, hogy megmar valakit, hiszen jellemzően nem agresszív.

Az ismeretlen mélység

Az esőerdők mellett az óceánok számítanak a Föld legrejtélyesebb területeinek, kiváltképp azok a mély régiók, ahová már a Nap fénye sem jut le. E környezet kutatása kifejezetten nehéz feladat, hiszen egy bizonyos mélység után az óceánok rendkívül veszélyes hellyé változnak az emberek számára. Halálos mértékű nyomás, végtelen sötétség és fagyközeli hőmérséklet uralkodik odalent, a tengerbiológusoknak azonban így is sikerül évről évre új felfedezéseket tenniük az élővilágukkal kapcsolatban.

Thomas Dahlgren munkatársaival együtt például a Mexikó és Hawaii közötti vizekben végzett kutatást, amely a világ egyik legkevésbé felderített területének számít. A becslések szerint az ezen a helyen élő állatok 90 százalékát nem ismerjük, Dahlgren munkájának köszönhetően viszont egyikükről tudomást szereztünk.

A csapat egy távirányítású tengeralattjárót küldött 5500 méteres mélységig, eközben pedig egy különös, űrlényszerű állatra bukkantak.

A lény persze nem földönkívüli, csupán egy tengeriuborka, amely teljesen átlátszó, így emésztőszervei kiválóan láthatók a róla készült fényképen. Az állat hosszú farkát használja úszásra, és a tengerfenék közelében él, ahol az üledék között keres táplálékot.

A felszínhez valamivel közelebb, mintegy 1000 méteres mélységben hasonlóan furcsa lényt pillantott meg egy másik kutatócsoport tagja, Bruce Strickrott. Az állat első ránézésre egy arc nélküli kígyónak látszik, amelynek testéből ezernyi tüske nő ki. Valójában azonban egy Pectinereis strickrotti nevű gyűrűsféregről van szó, oldalát temérdek csonkláb borítja.

Az állat teljesen vak és rejtett állkapcsokkal rendelkezik, ezek csak akkor bújnak elő, ha táplálkozni készül, azt viszont egyelőre nem tudják, hogy mit szokott enni. Mivel a tudósoknak kizárólag hím példányokat sikerült megfigyelniük, úgy gondolják, hogy a nőstények a tengerfenékbe ásva élnek, és a hímek is csak azért kezdenek el úszni felnőtt korukban, hogy partnert találjanak a szaporodáshoz.

Az óceánok sötétjében ezek mellett olyan kísérteties állatokat is felfedeztek, mint egy szellemcápa, illetve egy vámpírtintahal.

Fajok millió várják, hogy észrevegyük őket

Bár minden évben ezrével találunk rá az új élőlényekre, még mindig sok munka áll előttünk. A becslések szerint bolygónkon összesen mintegy 8,7 millió faj élhet, amelyeknek csupán kevesebb mint 15 százalékát írtuk le.

A jelenlegi kihalási ráták azt mutatják, hogy az ismeretlen állatok és növények közül sokat soha nem pillanthatunk meg, hiszen eltűnnek a föld színéről, mielőtt felfedezhetnénk őket.

Ennek a szomorú tendenciának ékes bizonyítéka a Potamophylax kosovaensis nevű rovar is, amely már veszélyeztetettnek számított, mire rátaláltunk. A fajt többek között a vizek szennyezése és a szemetelés, vagyis emberi tevékenység sodorta kihalás szélére.

A Potamophylax kosovaensis megmentésére még van esély. Most, hogy már tudunk a létezéséről, elkezdhetünk tenni a faj fennmaradásáért. Ez rávilágít arra, miért elengedhetetlenül fontos az új fajok után fáradhatatlanul kutató tudósok munkája: csak azokat az élőlényeket tudjuk védelembe venni, amelyeket ismerünk.

A cikkünkben szereplő fajok közül nem mindet 2024-ben fedezték fel, ám ebben az évben jelentek meg a róluk készült tanulmányok.