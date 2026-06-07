Te sem végzel sosem a teendőiddel? Ez a gyakorlat segíthet a magabiztos megvalósításban!

Sokszor nem azért nem haladunk, mert nincs meg bennünk a szándék, hanem mert túl sok mindent próbálunk belepréselni ugyanabba az időkeretbe. A napok eltelnek, a teendők gyűlnek, és egy ponton megjelenik a frusztráció érzése: sokat dolgozunk, mégsem jutunk előrébb. Járdán Tamás Golyóálló önbizalom című könyvében remek hatékonyságnövelő gyakorlatokat találsz – az egyiket itt megmutatjuk.

Mindannyian szembesülünk a végességgel. Hiába maradunk fenn egész éjjel, mégsem tudunk a naphoz újabb órákat adni, ahogyan egy cső átmérőjét sem tudjuk kedvünkre megnövelni: pontosan akkora, amekkora.

Nemcsak az időnk véges, hanem a mentális energiánk is. Véges a figyelmi kapacitás, amellyel az életünkben felmerülő feladatokat, döntéseket tudjuk kezelni. Egy ponton elfogy a lendületünk, csökken a lelkesedésünk és a teherbírásunk is.

Miért nem működnek a teendőlisták?

A teendőlisták természetüknél fogva végtelenek, mindig újabb feladatok adódnak hozzájuk. Amikor a teendőlistához újabb tételt adunk, általában nem számolunk a rendelkezésre álló idővel és energiával. Nem is erre való. Arra szolgál, hogy összegyűjtsük mindazt, amit valakinek valamikor meg kellene csinálnia. A kapacitáscső használatával ezzel szemben arra kényszerülünk, hogy szembenézzünk a realitással: mi fér bele most, és mi nem.

Workshop a szakemberrel Járdán Tamás stratégiai tanácsadó, felső vezetői és teljesítménycoach a 24 Extra által támogatott BookLab Üzleti Könyvklub június 10-ei eseményének vendégeként workshopot tart, ahol élsportolókon és vezetőkön „tesztelt”, magabiztosságot támogató vizuális mentális modellek alkalmazását sajátíthatjuk el a gyakorlatban. Az eseményre a 24 Extra Csúcs előfizetői kedvezményesen válthatnak jegyet. Részletek és jegyvásárlás itt.