Családi fotó mutatja meg a klímaváltozás ijesztő hatását

Megdöbbentő felvételeket tett közzé egy angol férfi közösségi oldalán, a fotókon ő és felesége látható a svájci Alpok ugyanazon pontján – írja a The Guardian.

A két kép szinte napra pontosan 15 év különbséggel készült, a hátteret adó gleccser ezen időszak alatt látványosan visszahúzódott a klímaváltozás következtében.

Duncan Porter első képe 2009 augusztusában, a második pedig 2024 augusztusában készült a Rhône-gleccsernél. Az eltelt 15 év alatt a jégmennyiség drámaian csökkent, a sziklák előbukkantak, és az olvadékvíz tavat alakított ki.

Porter az X-en tette közzé a fotókat, bejegyzésében azt írta, a helyzet megríkatta. A házaspár azért tért vissza Svájcba, hogy megmutassák a gleccsert tinédzser lányaiknak, a család lakókocsis utazásra indult Európába.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.

Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum

— Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024