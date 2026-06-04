Csoportos létszámleépítést jelentett be a dolgozóknak küldött e-mailben a Visual Europe Group (VEG). A Balásy Gyula többségi tulajdonában álló cég a Telex értesülése szerint mind a közel 200 munkavállalójától megválhat. Az e-mailben azt írták, hogy a jelenlegi helyzet olyan kihívások elé állította a céget, „amelyre felelős vezetőként reagálnunk kell”. A portál úgy tudja, a cég ügyvezetőjét, Botond Szabolcsot is kirúgják. Értesülésük szerint a többi Balásy-céghez hasonlóan a számlák befagyasztása miatt a VEG-nél is akadozik az alvállalkozások kifizetése.

A héten a Lounge Group is közölte, hogy a dolgozók még nem kapják meg a májusi fizetésüket, miután a cégcsoport számláit zárolták.

Mint hétfőn kiderült, Balásy cégei 200 milliárd forintos árbevétellel zárták a 2025-ös évet.

Balásy Gyula a Fidesz-kormányok propagandájának motorja volt, Rogán Antalhoz közeli vállalkozóként például ő volt az, aki sokmilliárdos állami megrendelésekből telplakátolt az országot a Fidesz nem ritkán gyűlöletkeltő kék plakátjaival. A választás után nem sokkal aztán besétált a Tiszához közeli Kontroll stúdiójába, ahol könnyes szemmel ajánlotta fel a cégcsoportját az államnak.

Nem sokkal később kiderült, hogy Balásy Gyula érdekeltségei után hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség, aminek keretében több, a cégeihez köthető számlát zároltak. Így került veszélybe némileg a hétvégén rendezett budapesti Bajnokok Ligája-döntő is, amelyben szervezőként a Lounge Csoport is érdekelt volt. Mivel a számlákat befagyasztották, Balásy cégei napokkal az esemény előtt nem tudtak kifizetni az alvállalkozóiknak mintegy 300 millió forintot, amit végül az állam vállalt magára.