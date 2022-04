Forgószél alakult ki Emőd közelében

Vasárnap az ország számos pontjára zivatar csapott le, az Országos Meteorológiai Szolgálat több járásra is másodfokú riasztást adott ki. A viharokat helyenként jégeső is kísérte.

Az Időkép szerint Miskolc térségében szupercella alakult ki. A vihar a közelben, Emődön háztetőket bontott meg, de Ónodon is jelentős károkat dokumentáltak.

A zivatar kifutófrontjánál egy úgynevezett gustnado is létrejött.

Az ilyen forgószelek első ránézésre sokban hasonlítanak a tornádókra, de a képződményekben a tölcsér nem a felhőkből nyúlik le, hanem a felszínről indul felfelé.

Olvasónk Bátonyterenyénél látott egy tubát, az Időkép pedig arról számolt be, hogy a fővárostól nem messze, Veresegyház térségében is megfigyeltek egy hasonló jelenséget. A Budapesthez közeli felhőtölcsér a délutáni órákban alakult ki, erről az Időkép felvételeket is közölt. Tornádókról akkor beszélhetünk, amikor egy tuba eléri a felszínt.

(Kiemelt képünk illusztráció.)