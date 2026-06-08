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Belföld

Bóna Szabolcs közölte, átvilágítják az agrárkamarát

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 08. 21:02
Varga Jennifer / 24.hu
Szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell a gazdák érdekeit képviselnie.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia, ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebookon.

Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert, és magát a működését is újra kell gondolni

– tette hozzá a tárcavezető.

Bóna szerint a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel, és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait.

(MTI)

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