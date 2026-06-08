31 évesen visszavonult a Liverpool Bajnokok Ligája-győztes csatára

„Játékosként teljesítettem a célomat, és megvalósítottam gyermekkori álmaimat. A legnagyobb színpadokon játszottam és a legnagyobb trófeákat nyertem el. Hálát adok Istennek mindezért” – írta az Instagramon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon I—ORIGI (@divockorigi) által megosztott bejegyzés

Köszönöm minden klubnak, valamint az edzőknek és csapattársaimnak, akik mellettem álltak. Olyan módon formáltatok, ami messze túlmutat a pályán történteken. Öröm volt képviselni Belgiumot, a hazámat, miközben Kenyát, a gyökereimet is magammal hordoztam

– tette hozzá.

A Lille-ben profivá váló labdarúgó 2014-ben igazolt Liverpoolba, ahol kisebb megszakításokkal (egy-egy szezon kölcsönben a Lille és a Wolfsburg csapataiban töltött) 2022-ig futballozott. Itt aratta legnagyobb sikereit: volt angol bajnok (2019-20), FA-kupát (2021-22) és Ligakupát (2021-22), európai Szuperkupát (2019) és klubvébét (2019).

A legbüszkébb mégis a 2018-19-es Bajnokok Ligája-menetelésre lehet, amelynek végén csapatával 2-0-ra legyőzte a Tottenhamet, és a finálé egyik gólját ő szerezte. Utolsó csapata az AC Milan volt, amellyel tavaly decemberben bontott szerződést.

A belga válogatottban 32 mérkőzésen három gólt szerzett.