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31 évesen visszavonult a Liverpool Bajnokok Ligája-győztes csatára

Liverpool's Belgium striker Divock Origi celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, north west England on April 24, 2022.
Paul ELLIS / AFP
Divock Origi 31 évesen visszavonult
24.hu
2026. 06. 08. 19:08
Liverpool's Belgium striker Divock Origi celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, north west England on April 24, 2022.
Paul ELLIS / AFP
Divock Origi 31 évesen visszavonult
A mindössze 31 éves belga csatár, Divock Origi hétfőn bejelentette visszavonulását. A Liverpool egykori, BL-győztes, a 2019-es Bajnokok Ligája-döntőben gólt is szerző labdarúgója a közösségi oldalán közölte döntését.

„Játékosként teljesítettem a célomat, és megvalósítottam gyermekkori álmaimat. A legnagyobb színpadokon játszottam és a legnagyobb trófeákat nyertem el. Hálát adok Istennek mindezért” – írta az Instagramon.

 

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I—ORIGI (@divockorigi) által megosztott bejegyzés

Köszönöm minden klubnak, valamint az edzőknek és csapattársaimnak, akik mellettem álltak. Olyan módon formáltatok, ami messze túlmutat a pályán történteken. Öröm volt képviselni Belgiumot, a hazámat, miközben Kenyát, a gyökereimet is magammal hordoztam

– tette hozzá.

A Lille-ben profivá váló labdarúgó 2014-ben igazolt Liverpoolba, ahol kisebb megszakításokkal (egy-egy szezon kölcsönben a Lille és a Wolfsburg csapataiban töltött) 2022-ig futballozott. Itt aratta legnagyobb sikereit: volt angol bajnok (2019-20), FA-kupát (2021-22) és Ligakupát (2021-22), európai Szuperkupát (2019) és klubvébét (2019).

A legbüszkébb mégis a 2018-19-es Bajnokok Ligája-menetelésre lehet, amelynek végén csapatával 2-0-ra legyőzte a Tottenhamet, és a finálé egyik gólját ő szerezte. Utolsó csapata az AC Milan volt, amellyel tavaly decemberben bontott szerződést.

A belga válogatottban 32 mérkőzésen három gólt szerzett.

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