Több olvasónk is jelezte, hogy gondok vannak az évekkel ezelőtt indult RRF 6.2.1 energetikai pályázat lezárásával. Egyiküknél évek alatt jutottak el odáig, hogy végre elkészült maga a napelemberuházás, mégsem tudják lezárni a pályázatot, mert a kivitelező nem adta le a szükséges dokumentációt. Hiába járta meg az ügy a Békéltető Testületet és a fogyasztóvédelmet – ráadásul mindkét szerv olvasónknak adott igazat –, a kivitelező csak nem adta le a szükséges papírokat. Olvasónk attól tart, ha nem tudják időben lezárni a pályázatot, nekik kell visszafizetniük azt az előleget, amit a kivitelező kapott.

Egy másik olvasónk hőszivattyúra is pályázott, ám annak kivitelezése nem készült el teljesen, és erre nincs is semmi esély a legújabb határidőig, június 15-éig. Olvasónk szintén attól tart, hogy neki kell visszafizetnie az előleget, amit nem is ő kapott meg, hanem a kivitelező – a Nemzeti Fejlesztési Központtól kapott levélben ugyanis az szerepel, hogy vagy a kivitelezőnek, vagy a pályázónak, de vissza kell fizetnie az előleget, amennyiben a projekt nem fejeződik be időre.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke, Szilágyi László azt mondta a 24.hu-nak, hogy nemcsak a pályázók vannak bajban, hanem maguk a kivitelezők is – nem is kicsit.