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Gazdaság

Nagy bajba került a „szegény régiók napelempályázata”

Faludi Imre / MTI
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 06. 09. 06:00
Faludi Imre / MTI
Az egyik uniós energetikai korszerűsítési pályázaton 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatást nyerhettek el a szegényebb régiók lakói – többek között napelem-telepítésére. Csakhogy rengeteg probléma volt ezzel a pályázattal, számos kivitelező került finanszírozási gondba, nem kevesen tönkrementek, így sok esetben nincs esély arra, hogy a június 15-i határidőig befejeződjenek a beruházások. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét, Szilágyi Lászlót kérdeztük, mekkora a gond, és mi lehet a megoldás.

Több olvasónk is jelezte, hogy gondok vannak az évekkel ezelőtt indult RRF 6.2.1 energetikai pályázat lezárásával. Egyiküknél évek alatt jutottak el odáig, hogy végre elkészült maga a napelemberuházás, mégsem tudják lezárni a pályázatot, mert a kivitelező nem adta le a szükséges dokumentációt. Hiába járta meg az ügy a Békéltető Testületet és a fogyasztóvédelmet – ráadásul mindkét szerv olvasónknak adott igazat –, a kivitelező csak nem adta le a szükséges papírokat. Olvasónk attól tart, ha nem tudják időben lezárni a pályázatot, nekik kell visszafizetniük azt az előleget, amit a kivitelező kapott.

Egy másik olvasónk hőszivattyúra is pályázott, ám annak kivitelezése nem készült el teljesen, és erre nincs is semmi esély a legújabb határidőig, június 15-éig. Olvasónk szintén attól tart, hogy neki kell visszafizetnie az előleget, amit nem is ő kapott meg, hanem a kivitelező – a Nemzeti Fejlesztési Központtól kapott levélben ugyanis az szerepel, hogy vagy a kivitelezőnek, vagy a pályázónak, de vissza kell fizetnie az előleget, amennyiben a projekt nem fejeződik be időre.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke, Szilágyi László azt mondta a 24.hu-nak, hogy nemcsak a pályázók vannak bajban, hanem maguk a kivitelezők is – nem is kicsit.

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