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Belföld

Magyar Péter lefejezte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 09. 06:26
Mohos Márton / 24.hu
Azonnali hatállyal, Ruff Bálint javaslatára.

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Magyar Péter azonnali hatállyal, indoklás nélkül, leváltotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint a felmentést Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta.

Magyar Péter a döntésnél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló kormányrendelet azon pontjára hivatkozik, amely szerint ezt megteheti, mert a hivatal elnökét a miniszterelnöki nevezi ki és menti fel. Gaál Szabolcs Barna utódja még nem ismert.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

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