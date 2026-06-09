Magyar Péter lefejezte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt

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Magyar Péter azonnali hatállyal, indoklás nélkül, leváltotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint a felmentést Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta.

Magyar Péter a döntésnél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló kormányrendelet azon pontjára hivatkozik, amely szerint ezt megteheti, mert a hivatal elnökét a miniszterelnöki nevezi ki és menti fel. Gaál Szabolcs Barna utódja még nem ismert.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.