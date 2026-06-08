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Belföld

Új vezetőket nevezett ki a Szent Imre kórházba Hegedűs Zsolt

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 08. 16:56
Mohos Márton / 24.hu
Nyugdíjba megy az eddigi főigazgató, két új igazgató is jön.

A mai napon, 2026. június 8-án reggel az Egészségügyi Minisztériumban megbeszélést folytattunk a Szent Imre Kórház két osztályvezető főorvosával, az intézmény működését jól ismerő, köztiszteletnek örvendő régi munkatársakkal: Prof. dr. Járai Zoltánnal és dr. Kerkovits Andrással. A minisztérium munkatársaival együtt áttekintettük a nagy múltú, a városrész ellátásában nélkülözhetetlen szerepet betöltő kórház helyzetét és problémáit. A kórház közelmúltja sajnos nem volt mentes a sajtóban is megjelent komoly működési zavaroktól; példaként említhető a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája, illetve a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása.

– írja Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon. 

A fenti okokból is indokolt az intézmény élén a vezetőváltás, valamint egy új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása. Amint a mai napon megjelent közleményből kiderül, a vezetőváltás szükségességével az intézmény eddigi főigazgatója, dr. Bedros J. Róbert is egyetért, aki bejelentette nyugdíjba vonulását ma délután. A mai nappal a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház megbízott igazgatói pozíciójára Prof. dr. Járai Zoltánt, az orvosigazgatói poszt betöltésére pedig dr. Kerkovits Andrást kértem fel. A kórház irányításának átvétele és új alapokra helyezése mellett az eddigi működés átvilágítása, valamint hibáinak feltárása is feladatuk lesz.

– tette hozzá.

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