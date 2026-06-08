Így nehéz lesz a vébé, borzasztó napja volt a holland válogatottnak

„Ezt az eredményt ébresztőnek tekintem” – nyilatkozta Ronald Koeman a múlt heti, Algéria elleni hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereséget követően.

A szövetségi kapitány nagyon zokon vette, hogy sztárjátékosai minden helyzetet elpuskáztak, de reményét fejezte ki, hogy ebből sokat tanulnak majd.

Nos, a hétfői, Üzbegisztán elleni meccsen nem úgy tűnt, hogy átlendültek volna a holtponton a játékosai.

A 32. percben ugyan Cody Gakpo egy tizenegyesből megszerezte a vezetést, de az üzbégek a 92. percben Igor Szergejev révén egyenlítettek. Ez azonban nem volt elég, a 87. perctől Guus Til kiállítása miatt emberhátrányban játszó hollandok nem adták fel, és a 98. percben a Jan Paul van Hecke lerántása miatt megítélt újabb büntetőt is belőtte Gakpo, beállítva a 2-1-es végeredményt.

Az Algemeen Dagblad a tudósításában azt írta,

a holland válogatott kellő sebességgel rendelkezik elöl ahhoz, hogy veszélyes legyen, ami fontos fegyvernek bizonyulhat Japán ellen vasárnap. Azonban hasznos lenne, ha az Oranje egy kicsit óvatosabban bánna a helyzeteivel.

Jurriën Timber nem játszhat a vébén

Ami rossz hír, hogy a csapat BL-döntős, friss angol bajnok védője, Jurriën Timber ágyéksérülés miatt nem szerepelhet a vébén, a helyére a szakvezetés a Suderland játékosát, Lutsharel Geertruidát hívta be a keretbe.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup. The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Jurriën Timber az ötödik holland válogatott játékos, aki sérülés miatt kihagyja a világbajnokságot, korábban Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Xavi Simons és Jerdy Schouten is hasonló okok miatt maradt ki.

🚨 BREAKING: Bart Verbruggen has been forced off the pitch due to injury! pic.twitter.com/T6nLVT7pDm — Rotunda Insights (@rotundainsights) June 8, 2026

Ami még aggasztó, hogy Bart Verbruggen kapus alig több mint egy óra elteltével olyan szerencsétlenül ütközött az egyik üzbég játékossal, hogy nem tudta folytatni, a helyére Mark Flekken állt be.

Győztek a franciák

A vébére készülő francia válogatott Lille-ben az észak-íreket fogadta, és az első félidő hajrájában sikerült megszereznie a vezetést Michael Olise góljával, majd közvetlenül a szünet után is ő volt eredményes.

Ugyan a vendégek ugyan a 64. percben szépítettek Patrick Kelly révén, ám később a Bayern München támadója ismét villant, így végül az ő mesterhármasa alakította ki a 3-1-es végeredményt.

A hollandok Japánnal, Svédországgal és Tunéziával alkotják a vb F csoportját, a franciák az I kvartettben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával, az üzbégek pedig a K csoportban Kolumbiával, Portugáliával és a Kongói DK-val találkoznak.

Felkészülési mérkőzések Hollandia – Üzbegisztán 2-1 (1-0)

Franciaország – Észak-Írország 3-1 (1-0)