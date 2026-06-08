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Foci foci vb 2026

Így nehéz lesz a vébé, borzasztó napja volt a holland válogatottnak

Cody Gakpo of the Netherlands during the 2026 World Cup friendly match between the Netherlands and Algeria at Stadium De Kuip in Rotterdam, the Netherlands, on June 3, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto)
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Csak Cody Gakpo két büntetője segített az üzbégek ellen
24.hu
2026. 06. 08. 23:34
Cody Gakpo of the Netherlands during the 2026 World Cup friendly match between the Netherlands and Algeria at Stadium De Kuip in Rotterdam, the Netherlands, on June 3, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto)
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Csak Cody Gakpo két büntetője segített az üzbégek ellen
Nem lett okosabb és nyugodtabb Ronald Koeman, a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a rotterdami, Algéria elleni vereséget követően ugyanis csapata New Yorkban egy 98. percben szerzett büntetővel verte Üzbegisztánt. Ráadásul egy játékost végleg elveszített, egy pedig a meccsen sérült meg.

„Ezt az eredményt ébresztőnek tekintem” – nyilatkozta Ronald Koeman a múlt heti, Algéria elleni hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereséget követően.

A szövetségi kapitány nagyon zokon vette, hogy sztárjátékosai minden helyzetet elpuskáztak, de reményét fejezte ki, hogy ebből sokat tanulnak majd.

Nos, a hétfői, Üzbegisztán elleni meccsen nem úgy tűnt, hogy átlendültek volna a holtponton a játékosai.

A 32. percben ugyan Cody Gakpo egy tizenegyesből megszerezte a vezetést, de az üzbégek a 92. percben Igor Szergejev révén egyenlítettek. Ez azonban nem volt elég, a 87. perctől Guus Til kiállítása miatt emberhátrányban játszó hollandok nem adták fel, és a 98. percben a Jan Paul van Hecke lerántása miatt megítélt újabb büntetőt is belőtte Gakpo, beállítva a 2-1-es végeredményt.

Az Algemeen Dagblad a tudósításában azt írta,

a holland válogatott kellő sebességgel rendelkezik elöl ahhoz, hogy veszélyes legyen, ami fontos fegyvernek bizonyulhat Japán ellen vasárnap. Azonban hasznos lenne, ha az Oranje egy kicsit óvatosabban bánna a helyzeteivel.

Jurriën Timber nem játszhat a vébén

Ami rossz hír, hogy a csapat BL-döntős, friss angol bajnok védője, Jurriën Timber ágyéksérülés miatt nem szerepelhet a vébén, a helyére a szakvezetés a Suderland játékosát, Lutsharel Geertruidát hívta be a keretbe.

Jurriën Timber az ötödik holland válogatott játékos, aki sérülés miatt kihagyja a világbajnokságot, korábban Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Xavi Simons és Jerdy Schouten is hasonló okok miatt maradt ki.

Ami még aggasztó, hogy Bart Verbruggen kapus alig több mint egy óra elteltével olyan szerencsétlenül ütközött az egyik üzbég játékossal, hogy nem tudta folytatni, a helyére Mark Flekken állt be.

Győztek a franciák

A vébére készülő francia válogatott Lille-ben az észak-íreket fogadta, és az első félidő hajrájában sikerült megszereznie a vezetést Michael Olise góljával, majd közvetlenül a szünet után is ő volt eredményes.

Ugyan a vendégek ugyan a 64. percben szépítettek Patrick Kelly révén, ám később a Bayern München támadója ismét villant, így végül az ő mesterhármasa alakította ki a 3-1-es végeredményt.

A hollandok Japánnal, Svédországgal és Tunéziával alkotják a vb F csoportját, a franciák az I kvartettben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával, az üzbégek pedig a K csoportban Kolumbiával, Portugáliával és a Kongói DK-val találkoznak.

Felkészülési mérkőzések

Hollandia – Üzbegisztán 2-1 (1-0)
Franciaország – Észak-Írország 3-1 (1-0)

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