Kitiltották az Egyesült Államokból a foci-vb egyik játékvezetőjét

A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést Artantól, aki a közlemény szerint Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, és az amerikaiak lépése nem csak személyesen Omar Abdulkadir Artannak árt, hanem szembemegy a fair play szellemiségével is.

Omar Artan Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, és megérdemli az egész futballközösség támogatását

– mondta Ciise Aden Abshir, a szomáliai ifjúsági és sportminisztérium főtanácsadója és korábbi szövetségi kapitány.

Az nem világos, hogy a sportembert az érvényes amerikai vízuma ellenére miért küldték vissza addigi tartózkodási helyére, Isztambulba, de Szomália egyike azon országoknak, amelyek Donald Trump elnök kormánya által bevezetett utazási tilalomlistán szerepelnek.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.