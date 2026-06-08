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Foci foci vb 2026

Kitiltották az Egyesült Államokból a foci-vb egyik játékvezetőjét

Gabon's forward #20 Denis Bouanga is shown the yellow card by Somali referee Omar Abdulkadir Artan during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Ivory Coast at the Grand Stadium in Marrakech on December 31, 2025. Award-winning Somali referee Omar Artan, set to be the first from his country to officiate at the World Cup, was denied entry to the United States, a sports ministry official told AFP on June 8, 2026. "Denying him entry to the United States and preventing him from officiating scheduled matches harms not only him personally but also undermines football's commitment to fairness, merit, and the spirit of fair play," Ciise Aden Abshir, a senior advisor to Somalia's Ministry of Youth and Sports and a former national team captain, told AFP.
Khaled DESOUKI / AFP
Omar Abdulkadir Artan nem lehet ott a vébén
24.hu
2026. 06. 08. 23:03
Gabon's forward #20 Denis Bouanga is shown the yellow card by Somali referee Omar Abdulkadir Artan during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Ivory Coast at the Grand Stadium in Marrakech on December 31, 2025. Award-winning Somali referee Omar Artan, set to be the first from his country to officiate at the World Cup, was denied entry to the United States, a sports ministry official told AFP on June 8, 2026. "Denying him entry to the United States and preventing him from officiating scheduled matches harms not only him personally but also undermines football's commitment to fairness, merit, and the spirit of fair play," Ciise Aden Abshir, a senior advisor to Somalia's Ministry of Youth and Sports and a former national team captain, told AFP.
Khaled DESOUKI / AFP
Omar Abdulkadir Artan nem lehet ott a vébén
Nem léphetett be az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság szomáliai játékvezetője, Omar Abdulkadir Artan.

A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést Artantól, aki a közlemény szerint Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, és az amerikaiak lépése nem csak személyesen Omar Abdulkadir Artannak árt, hanem szembemegy a fair play szellemiségével is.

Omar Artan Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, és megérdemli az egész futballközösség támogatását

– mondta Ciise Aden Abshir, a szomáliai ifjúsági és sportminisztérium főtanácsadója és korábbi szövetségi kapitány.

Az nem világos, hogy a sportembert az érvényes amerikai vízuma ellenére miért küldték vissza addigi tartózkodási helyére, Isztambulba, de Szomália egyike azon országoknak, amelyek Donald Trump elnök kormánya által bevezetett utazási tilalomlistán szerepelnek.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

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