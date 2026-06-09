„Olyan, mintha hazatértem volna, a kör bezárult” – íme a futballvébé kakukktojása

Curacao nagyon komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy a Holland Királyságon belül autonómiát kapjon, ez 2010-ben megtörtént. Az országban született összes állampolgár holland útlevéllel rendelkezik, így ugyanazokat a jogokat élvezi, mint az Európai Unió lakosai.

Ugyanakkor az európai földön született játékosok az ősi gyökereiket kihasználva jogot szereztek arra, hogy a curacaói válogatottat erősítsék.

A világbajnoki keretben 12 olyan labdarúgó szerepel, aki jelenleg is Hollandiában futballozik, de a többiek között is akad 13 olyan, aki felnőtt szinten játszott holland klubban.

A kakukktojásnak Tahith Jose Girigorio Djorkaef Chong számít, két okból is:

csupán fiatalon élt Hollandiában, 10-16 éves korában a Feyenoord utánpótlásában szerepelt, felnőtt csapatban nem játszott

ő a keret egyetlen tagja, aki Curacao szigetén született

Megjárta a Manchester Unitedet

Chong 1999. december 4-én született Willemstadban, ott kezdett el futballozni, és ott szerzete az első góljait.

Nagyon szép emlékeim vannak a gyerekkoromról. A családom még mindig ott él. Emlékszem, hogy hatéves koromban ott fociztam, 15-16 éves koromtól pedig minden nyáron visszamentem meglátogatni a családomat

– nyilatkozta.

„Az apám nagy rajongója volt Youri Djorkaeffnek, amikor az Interben játszott. Innen ered a nevem” – mesélte a nevéről, utalva a korábbi világ- és Európa-bajnok labdarúgóra.

Rendszeresen szerepelt a korosztályos holland válogatottakban egészen az U21-es szintig.

Nem véletlenül foglalkoztatták, 16 évesen ugyanis a Chelsea szerette volna szerződtetni, de a Manchester United beelőzte. A felnőtt csapatban Ole Gunnar Solskjaer játszatta először, amikor 2019. január 5-én – 19 éves, két hónapos és 26 napos korában – becserélte Juan Mata helyén a Reading elleni 2-0-s FA-kupa- győzelem során.

Gyenge szezon után vb-szereplés

A ManUnited első csapatában 16 mérkőzésen lépett pályára és két gólpasszt adott. Azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így előbb a Werder Bremenhez (2020-21), majd a Club Brugge csapatához (2021), végül a Birmingham Cityhez (2021-22) került kölcsönbe, hogy játékidőt kapjon.

2022-ben végleg Birminghamhez igazolt, egy évvel később a Luton Townhoz, majd tavaly nyáron a Sheffield Unitedhez igazolt.

Most, egy gyenge szezon után – mindössze 726 percet játszott az angol bajnokságban –, abban reménykedik, hogy a világbajnokság visszarepíti a csúcsra.

„Az a gondolat, hogy Curacaót képviseljem, évek óta jelen volt bennem, mert ez az igazi otthonunk. Ugyanakkor a szövetségnek rendbe kellett tennie néhány szervezési kérdést, és úgy érzem, ezeket a lépéseket most megtették. Számomra ez olyan, mintha hazatértem volna. Úgy érzem, a kör bezárult” – vallott be.

Valahányszor beszélek anyámmal, mindig azt mondja: »Világbajnokság… Curacao ott lesz a világbajnokságon.