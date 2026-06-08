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Fél évet kellett volna még kihúznia S. Gy.-nek, hogy elévüljön a költségvetési csalási ügye

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 08. 15:57
police.hu

Közel tíz éve bujkált a hatóságok elől S. Gy, akit 2017 áprilisában öt és fél év szabadságvesztésre ítélt jogerősen a bíróság bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt. Csupán hat hónap hiányzott a büntetése elévüléséhez, amikor rajtaütöttek a zsaruk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfi ismeretlen helyre távozott a jogerős ítélet után, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. Ezért 2017. áprilisban elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói széles körű kutató munkájának eredményeképpen a napokban a hatvani zsarukkal közösen, összehangolt akció keretében Hatvanban fogták el S. Gy.-t.

Az 59 éves férfi büntetése elévüléséhez csupán hat hónap hiányzott, amikor a rendőrök rajtaütöttek. A férfi még akkor is ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. S. Gy.-t az elfogása után bevitték a büntetés-végrehajtási intézetbe, hogy letudja az öt és fél éves büntetését.

A magyar keresztapát, és másik két külföldön bujkáló körözött férfit is elfogták a napokban.

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