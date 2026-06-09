Terence Hill-kvíz: csak az igazi rajongók érik el 10/10-et!

Terence Hill több mint fél évszázada a közönség nagy kedvence. A westernhős, a komikus akciósztár és a tévés pap szerepében milliókat hódított meg. Vajon te mennyit tudsz róla? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki!

Mindössze 10 kérdésre kell helyesen válaszolni.

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