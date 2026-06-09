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Élet-Stílus

Terence Hill-kvíz: csak az igazi rajongók érik el 10/10-et!

FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 09. 04:40
FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images

Terence Hill több mint fél évszázada a közönség nagy kedvence. A westernhős, a komikus akciósztár és a tévés pap szerepében milliókat hódított meg. Vajon te mennyit tudsz róla? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki!

Mindössze 10 kérdésre kell helyesen válaszolni.

Nemrég egy focivébés reklámban is láthattuk:

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Egy svájci kiskereskedelmi lánc focit és Vadnyugatot ötvöző projektjére bólintott rá.

Ha pedig Bud Spencer egyik legendás szerepét illetően akarod megmutatni tudásot, itt találod a Piedone-kvízünket:

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Bud Spencer a Terence Hill-lel közös filmjei mellett a saját szobrát is megalapozta Olaszországban, mikor Steno rendezésében főszerepet vállalt a Piedone, a zsaru című akció-vígjátékban a hetvenes évek elején. 
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