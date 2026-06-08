„Az ügy felvet szakmai és erkölcsi vonatkozásokat is” – nyílt levélben tiltakoznak az ELTE oktatói Maruzsa Zoltán visszatérése miatt

Nyílt levélben tiltakozik az ELTE több oktatója és kutatója, amiért Maruzsa Zoltán, az előző kormány köznevelési államtitkára tizennégy év fizetés nélküli szabadság után visszatér tanítani az egyetemre. Az aláírók hangsúlyozzák, hogy az álláspontjukat magánvéleményként fogalmazzák meg, de nem személyes szempontok vezették őket.

„Különösen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az egyetem nem lehet pusztán munkahely vagy adminisztratív szervezet. Az egyetem értékközösség is, amelynek működését a hivatástudat, a tudományos szabadság, az intézményi autonómia, a szakmai szolidaritás és a hallgatók iránti felelősség alapelvei határozzák meg” – olvasható a nyílt levélben, amely kitér arra, hogy a hatályos szabályozás biztosítja a lehetőséget Maruzsának a visszatérésre, aki ezzel élt is. A petíció készítői azonban úgy vélik, hogy az egyetem működése nemcsak jogi, de morális és szakmai normákon is alapul.

Ezért úgy véljük, hogy Maruzsa Zoltán visszatérése nem kezelhető kizárólag munkajogi kérdésként. Az ügy szükségképpen felvet szakmai és erkölcsi vonatkozásokat is. A modern egyetemi modell alapján az ELTE célja a szakmai tudás átadása mellett a szabad, felelős értelmiségiek és a jövő pedagógusainak képzése. Az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai intézkedései azonban álláspontunk szerint csorbították az oktatás szabadságát és az iskolai autonómiát, nehéz helyzetbe hozva az ezekért kiálló tanárokat is.

Az aláírók szerint nem a megbélyegzés a céljuk, de azt vallják, hogy a hallgatók, az oktatók és az egyetemi közösség egésze felé is felelősséggel tartoznak azért, hogy ne övezze hallgatás a témát. „Egyetemünk alapértékeinek védelme mellett a korábban meghurcolt pedagógustársaink iránti morálisan kötelező szolidaritás jegyében fogalmazzuk meg álláspontunkat” – írják, itt hozzátéve, hogy a céljuk az, hogy nyílt, felelős, őszinte szakmai párbeszédet jöjjön létre arról, hogy milyen értékek alapján akarják alakítani az egyetem jövőjét.

Végezetül szükségesnek tartjuk annak kezdeményezését, hogy a jogalkotó vizsgálja felül a felsőoktatási intézményekbe hosszabb fizetésnélküli szabadság után visszatérő közalkalmazottakra vonatkozó szabályozást. Megfontolandónak tartjuk olyan rendelkezések kialakítását, amelyek az egyetemek számára – megfelelő garanciák mellett – mérlegelési lehetőséget biztosítanak azokban az esetekben, amikor valaki hosszú időn, például négy vagy annál több éven keresztül távol volt az intézménytől, és ez idő alatt sem tudományos tevékenységével, sem oktatói munkájával, sem az egyetemi közösséggel fenntartott szakmai kapcsolataival nem vett részt az egyetem életében

– fogalmaztak meg ezzel együtt egy üzenetet a kormány felé is.

A nyílt levél aláírói:

Prof. Varga Zsuzsanna

Prof. em. Erdődy Gábor

Prof. Szilágyi Ágnes

Prof. em. Székely Gábor

Dr. Mátay Mónika

Prof. em. Csepeli György

Dr. Szabari Vera

Dr. Krász Lilla

Prof. Olay Csaba

Prof. Polyák Gábor

Dr. Czoch Gábor

Prof. Schein Gábor

Prof. Ferenczi Attila

Nem Maruzsa az első

Nem a korábbi államtitkár az első a távozó kormányhoz köthető szereplők közül, aki körül forr a levegő az ELTE-n. Korábban beszámoltunk róla, hogy több oktató is nekiment Mráz Ágoston Sámuelnek az egyetem Politikatudományi Intézetében: a Nézőpont Intézet vezetőjét manipulációval és hamisítással vádolták kollégái az április 12. előtt megjelent, komoly fideszes előnyt jelző közvélemény-kutatások miatt. Mráz távozásának kikényszerítése is terítéken volt, az is eldőlt, hogy a következő szemeszterben nem tarthat majd előadásokat, a Fidesz-közeli kutató azonban így is elkötelezett a maradás mellett.