Nappal pandaként és Mikulásként, éjjel apró fénypöttyként másznak – az ország egyetlen 24 órás sziklamászóversenyén jártunk

– Patakokban folyik a vér a lábamon. – Jó, de most már ne gyere le

– hangzik el a párbeszéd a Kis-Gerecse kőfejtőben szombat hajnali fél négy magasságában, és bármennyire szürreálisan hangzik, akkor és ott maximálisan megvan a helye ezeknek a mondatoknak.

A KisGeri24-en hangzik el, amely Magyarország egyetlen 24 órás sziklamászó versenye, ráadásul éppen abban az idősávban, amikor a mászásért kapott pontok triplát érnek – naná, hogy senki nem fog leereszkedni egy kis vér miatt. Nem is jönnek le, jár is a pont.

11 fotó

Mászóként hozzá vagyok szokva az ilyen mondatokhoz, hisz kinek ne folyna időnként innen-onnan patakokban a vére a sziklán. Arra viszont semmi nem készít fel, hogy tíz órával később ugyanennél a falnál végignézem, ahogy egy tetőtől talpig lepedőbe bugyolált, saját bevallása szerint afgán feleségnek öltözött mászó tangapapucsban mássza meg ugyanezt a falat.