Megvan, ki felel majd miniszteri biztosként a közmédia megújításáért

A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után. Ez különösen is igaz a közmédiára, amit évek alatt ejtett rabul az orbáni hazugságipar. Az ügy összetettsége – amely elsősorban a Fidesz-KDNP szövevényes jogalkotásának eredménye – és súlya megköveteli, hogy a közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket miniszteri biztos kezelje. Ezért megbíztam Grósz Juditot, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket.

– írja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon.

Tarr azt írja, a miniszteri biztos feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és majd az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása. Kiemelt feladat lesz szerinte a közmédia működési átvilágításának összefogása. A miniszteri biztos munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását.

Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett. Mélyreható szakmai ismeretekkel bír a médiapiaci működés, az intézményi átalakulás és az adatalapú stratégiai döntéshozatal terén – mindaz, amire a közmédia megújításának koordinációjában most szükség van.

– teszi hozzá Tarr.