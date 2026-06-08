Tuzson Bence szerint jó hangulatú találkozó volt, ahol állítólag megpróbálták rábírni az Integritás Hatóság elnökét arra, hogy ne vizsgálják a korrupciógyanús ügyeket

Reagált az előző kormány igazságügyi minisztere az Integritás Hatóság elnökének azon állítására, amelyek szerint az Orbán-kormány szereplői durván akadályozni próbálták az általa vezetett hatóság korrupcióellenes munkáját, amikor pedig látták, hogy nem együttműködő, még a TEK-et is bevetették ellene és a családja ellen.

Bíró Ferenc a De! Akcióközösségnek adott egy interjút, ami a hétvégén jelent meg. Bíró ebben előbb emlékeztetett, hogy az Integritás Hatóságot még az Orbán-kormány hozta létre 2022-ben az Európai Unióval megállapodva azzal a céllal, hogy valódibb ellenőrzése legyen Magyarországon a korrupciónak. Bíró kívülről érkezett a hatóság élére, elmondása szerint lelkiismeretesen vágott bele a munkába, ám amikor a kormányban látták, hogy a vezetésével tényleg elkezdődött a korrupciógyanús ügyek vizsgálata, felülről próbálták leállítani. Ezzal kapcsolatban mesélte el, hogy 2024-ben berendelték az Igazságügyi Minisztériumba, ahol Tuzson Bence mellett Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter fogadta. Itt Bíró elmondása szerint Tuzson felszólította őt, hogy álljanak le a helyszíni szemlékkel és a vizsgálatokkal. Emellett mindkét miniszter hangsúlyozta Bíró szerint, hogy azt várják tőle, hogy igazolja Brüsszel felé az uniós források lehívásához szükséges magyar mérföldkövek teljesülését

A 444 ezzel kapcsolatban megkereste Tuzson Bencét, aki nem tagadta a lapnak, hogy volt ilyen találkozó közte, valamint Bóka és Bíró között, de állítása szerint nem beszéltek olyanokról, amiket a hatóság elnöke állít.

Nem arról szólt [a találkozó], hogy ne tartsanak helyszíni szemlét, hanem a hatáskörökről szólt, annak az intézménynek a hatásköréről, amit ő vezet, illetve az ő igényeiről, hogy hogyan szeretné megváltoztatni ennek az intézménynek a hatásköreit

– állította Tuzson, aki szerint Bíró egy javaslatcsomaggal állt elő, amely többek között tartalmazta azt, hogy legyen az elnöknek mentelmi joga, és azt is, hogy a hatóság vizgálati jogkörét változtassák meg, hogy nyomozati hatáskörre is kiterjedjen. Utóbbit elmondása szerint nem támogatták, az egyébként „jó hangulatú és szigorúan szakmai alapú” egyeztetésen.

A hétvégén megjelent interjúban Bíró Ferenc azt is állította, hogy miután nem állt kötélnek, politikai okokból büntetőeljárást indítottak ellene hivatali visszaélés gyanújával, aminek keretében több mint egy alkalommal több mint egy tucat TEK-es szállt ki hozzájuk, akik a feleségét és a gyerekét is falhoz állították.