Videón, ahogy lángol az ég San Francisco felett

Elképesztő fotók és videók érkeznek Kalifornia különböző tájairól, ahol megint bozóttüzek tombolnak. Ma reggel a helyiek ijesztő látványra ébredtek: a tüzek narancssárgára, sőt, vörösre festették az eget. Sokan a Mad Max filmekhez hasonlítják a látványt.

Az alábbi videó például a híres San Franciscó-i Golden Gate hídnál készült szeptember 9-én.

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw

— Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020