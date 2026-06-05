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A spanyolokat Irak, a franciákat Elefántcsontpart kapta el

Rayan Cherki az Elefántcsontpart elleni mérkőzés után.
Loic VENANCE / AFP
Rayan Cherki a második bekapott gól után.
24.hu
2026. 06. 05. 03:37
Rayan Cherki az Elefántcsontpart elleni mérkőzés után.
Loic VENANCE / AFP
Rayan Cherki a második bekapott gól után.
A labdarúgó-világbajnokságra készülő válogatottak közül Spanyolország hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott Irakkal, Franciaország pedig 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól csütörtökön.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok Ferran Torres góljával vezetést szereztek a 16. percben, de a cseh Viktoria Plzen hátvédje, Mercsasz Doszki gyorsan egalizálni tudott. A folytatásban nem esett több gól, így nagy meglepetésre Irak nem kapott ki a spanyoloktól.

Még ennél is nagyobbat villantott Elefántcsontpart. Rayan Cherki szép csel után lőtt a jobb alsó sarokba, de a második félidőben Guéla Doué és Amad Diallo révén fordítottak az afrikaiak. Franciaország Spanyolországhoz hasonlóan a végső győzelemre is esélyes a tornán, ezért mindkét eredmény hatalmas meglepetés. A spanyolok a Zöld-foki Köztársasággal, Szaúd-Arábiával és Uruguayjal kerültek egy csoportba, míg az irakiak Norvégiával, Franciaországgal és Szenegállal játszanak. Elefántcsontpart 15-én Ecuador ellen rajtol, később Németország és Curacao lesz az ellenfele a csoportkörben.

Irán is készül a tornára

Noha politikai okok miatt sokáig kérdésesnek tűnt az iráni válogatott szereplése a tornán, a felkészülése továbbra is zajlik Törökországban. Csütörtökön Malival játszott az együttes, de már a 12. percben előnybe került az al-Ahli középpályása, Szejed Ezatolahi góljával. A végeredményt térfélcsere után Ramin Rezajan állította be.

Stockholmban a meccs elején Kosztasz Cimikasz szerzett vezetést egy szöglet után, de Viktor Gyökeres és Gustaf Nilsson találataival fordítottak a svédek. A csattanó a 95. percre maradt, Georgiosz Maszurasz az utolsó pillanatban egyenlítettek a görögök. A svédek Tunéziáva, Hollandiával és Japánnal találkoznak, míg Irán Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal került egy csoportba.

Eredmények – felkészülési mérkőzések

Spanyolország-Irak 1-1 (1-1)

Franciaország-Elefántcsontpart 1-2 (1-0)

Irán-Mali 2-0 (1-0)

Svédország-Görögország 2-2 (0-1

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