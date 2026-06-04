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Gazdaság

Róna Péter: Magyar Péter miért tesz kivételt Varga Mihállyal?

Magyar Péter Facebook-oldala
24.hu
2026. 06. 04. 11:49
Magyar Péter Facebook-oldala
Magyar Péter világossá tette, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály nem szerepel az eltávolítandók listáján. A kormányfő leváltaná a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, tehát az Orbán-rezsim minden, a kormánytól papíron független szervezetben  vezető szerepet betöltő tisztségviselőjét. Kivéve Varga Mihályt. Miért?

A Sulyok Tamás önkéntes lemondására adott május 31-ei határidő lejárta utáni napon Magyar Péter miniszterelnök – Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt – azonnal meglátogatta a köztársasági elnököt, hogy ismételten és nyomatékosan felszólítsa a lemondásra, amit Sulyok megint visszautasított. Ezután Magyar megismételte a Sulyokkal szemben már sokszor megfogalmazott bírálatát, majd azonnal a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, Varga Mihályhoz hajtott. Egy rövid eszmecsere után a kormányfő kifejezte elkötelezettségét az MNB függetlensége mellett, megdicsérte a jegybank elnökét, megerősítette az elnökbe vetett bizalmát, és egyetértéssel nyugtázta Varga nézetét a „konstruktív együttműködés” kilátásairól.

Hegedüs Róbert / MTI Magyar Péter miniszterelnök távozik a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel folytatott megbeszéléséről a Sándor-palotából 2026. június 1-jén.

Miközben tehát Magyar Péter kemény szavakkal utasította el az államfő együttműködésre tett ajánlatát, a rendszerváltás óta folyamatosan a Fidesz és 2010 óta az Orbán-rezsim szolgálatában álló Varga Mihályt együttműködéséről és bizalmáról biztosította.

Első látásra az éles és láthatóan előre megtervezett kontraszt a két egymást követő találkozó között meglepőnek tűnhet. Ha Sulyok Tamást el lehet (és el is kell) ítélni a jog és a jogállamiság lerombolásáért, mi Varga Mihály szerepe a nemzetgazdaság látványos tönkretételében? És miért tekint rá másként Magyar Péter?

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