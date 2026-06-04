Sarka Kata és Rogán Cecília cégei mellé költözött egy tízmilliárdos forgalmú műsorgyártó

Összeköltözött a Sarka Kata, Rogán-Szendrei Cecília és Bessenyei István üzleti köréhez tartozó vállalkozásokkal a Digital Minds Kft. A műsorgyártó vállalkozás május elején helyezte át székhelyét a budai Derék utcába – írta a Hvg.hu.

A budai házban működik egyebek mellett Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília zászlóshajó cége, a Nakama & Partners Kft., amely a Magyarország Szépe szépségverseny licencjogait birtokolja, valamint a Femcafe női portált kiadó Netrise Hungary Kft., amelynek egyedüli tulajdonosa Sarka Kata férje. Bessenyei milliárdokat tehetett zsebre a vállalkozásból.

A Digital Minds először a Fitbalance-rendezvények körül bukkant fel: az akkor még Rogán Antal feleségeként ismert Rogán-Szendrei Cecília nevével összeforrt eseménysorozat szervezésében a Digital Minds is részt vett, miközben állami cégek csaknem félmilliárd forinttal szponzorálták ennek a körnek a sporteseményeit.

A cég az elmúlt években a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától, állami cégektől és a Schadl György vezette Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól is jelentős munkákhoz jutott, utóbbitól televíziós műsorgyártásra és sugárzásra milliárdos nagyságrendű megbízásokat nyert el, a nettó árbevétel 2024-ről 2025-re 11,27 milliárd forintról 13,71 milliárd forintra nőtt, az adózott eredmény 1,15 milliárd forintról 2,34 milliárd forintra emelkedett úgy, hogy egy Gmail-címet használnak, nem találhatóak meg a Facebookon vagy a LinkedInen. Honlapjuk ugyan van, de az adatkezelési tájékoztatón kívül más érdemi információ nem szerepel rajta.