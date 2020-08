Megdöbbentő ütemben olvadnak Új-Zéland gleccserei

Az iparosodás előtti mértékhez képest kétszer olyan gyorsan pusztulnak Új-Zéland gleccserei – írja az IFL Science.

Az úgynevezett kis jégkorszakhoz képest (ami az emberiség történetének legjobban ismert lezárult klímaváltozása, a 14-19. századig tartó viszonylag hűvös időszak)

a szigetország gleccserei 77 százalékát elvesztette.

A Leedsi Egyetem kutatói a Déli-Alpok (Új-Zéland Déli-szigetének közepén húzódó hegyvidék) gleccsereit vizsgálták, méghozzá a kis jégkorszaktól egészen 2019-ig készítettek statisztikát a jégmennyiségükről. Három időperiódusban vizsgáltak nagyjából 400 gleccsert: a kis jégkorszaktól 1978-ig, 1978-2009-ig, majd 2009-től 2019-ig.

Azt találták, hogy a jégolvadás megduplázódott a kis jégkorszak óta, vagyis az iparosodás előtti mértékhez képest. A jégmennyiség mindössze 12 százaléka maradt meg 2019-ben az adott mért időpontban a történelmi állapothoz képest, ez azt jelenti, hogy a legtöbb gleccsernek komoly esélye van arra, hogy örökre eltűnjön.

Új-Zélandban ez nemcsak a gleccserek szépsége és az ökoszisztéma fennmaradása miatt fontos, hanem azért is, mert rengeteg közösség támaszkodik a gleccserekre az ivóvízellátásban is. Ezen kívül energiatermelésre is használják őket.