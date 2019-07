A faültetés lehet az emberiség egyetlen reménye

Az erdőtelepítés a leghatékonyabb megoldás a globális felmelegedés problémájára – állítják svájci kutatók, akik szerint az eddig véltnél sokkal több, nem kevesebb mint 900 millió hektárnyi területet lehetne fásítani világszerte, aminek eredményeként 25 százalékkal csökkenne a légköri szén-dioxid mennyisége – írja az MTI.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) szerint ahhoz, hogy az emberiség a század közepére 1,5 Celsius-fokban korlátozza a globális hőmérsékletemelkedést, egymilliárd hektárnyi fát kellene ültetni világszerte – írja a BBC News.

How trees could save the climate: A new @sciencemagazine study published by ETH ecologists @CrowtherLab shows that #reforestation is one of the most effective strategies for #ClimateChange mitigation. https://t.co/ZOXBB1cEkc pic.twitter.com/AUZduMtzT4

