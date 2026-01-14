Legkésőbb 2030-ra megépül a NASA holdi atomreaktora

Legkésőbb 2030-ig atomerőművet létesít a Hold felszínén a NASA – jelentette be az ügynökség január 13-án, kedden. A nukleáris hasadáson alapuló rendszert az amerikai energiaügyi minisztériummal közösen fejlesztik, és az Artemis-program jövőbeni küldetéseihez használják majd.

Az Egyesült Államok egyebek mellett ezzel a lépéssel szeretné biztosítani, hogy megőrizze vezető szerepét a világűrben, amelyért jelenleg Kínával verseng. Jared Isaacman NASA-igazgató szerint az atomenergia felhasználása elengedhetetlen terveik megvalósításához, az energiaügyi minisztériummal való megállapodásuk pedig segíthet eljuttatni Amerikát az űrkutatás új aranykorába.

A NASA egyik elsőszámú célja, hogy tartós jelenlétet alakítsanak ki a Holdon, amibe legalább egy holdbázis tervezett felépítése is beletartozik. Évek óta tudott, hogy ennek energiaellátását atomreaktorral oldanák meg, ám a korábbi hivatalos álláspont értelmében ennek felépítését csak a 2030-as évek első felére ütemezték. Most viszont úgy néz ki, hogy a projektet felgyorsították.

Ez érthető döntés, hiszen a NASA-val párhuzamosan Kína és Oroszország is dolgozik egy közös holdbázis kiépítésén, az Egyesült Államok viszont az első nemzet szeretne lenni, amely megveti lábát az égitesten. Az amerikai vezetés ugyanis attól tart, hogy ha a kínaiak előbb érnének oda, elkülöníthetnék a Hold bizonyos régióit, ezzel értékes erőforrásokat és kutatási területeket kisajátítva.

