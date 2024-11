2033-ra holdi lakóhelyet építene a NASA

Újabb lépéseket tett a NASA tervezett holdbázisuk felépítése felé. Az űrügynökség új megbízást adott a SpaceX és a Blue Origin űrkutatási vállalatok számára, amelyekkel a tartós emberi jelenlét kiépítését célozzák meg a Holdon – derül ki a NASA közleményéből.

A két cég már most is partnere a holdküldetéseket indító Artemis-programnak, hiszen korábban mindkettőt azzal bízta meg a NASA, hogy tervezzenek olyan leszálló rendszert, amellyel embereket lehet juttatni a Hold felszínére. Az űrügynökség most pedig azt a feladatot is rájuk osztotta, hogy olyan leszálló egységet hozzanak létre, amellyel nagy méretű rakomány szállítható az égitestre.

A tervek szerint a SpaceX eszközével 2032-ben egy, a japán űrügynökség (JAXA) által tervezett, lakóhelyként is használható holdautó landol majd. A járművet az Artemis 7 és az azt követő küldetések során használhatják majd. A Blue Origin egysége pedig már 2033-ra a Holdra juttathat egy állandó lakóhelyet, vagyis holdbázist.

Az Artemis-program következő küldetése, az Artemis 2 a jelenlegi tervek szerint 2025 szeptemberében indul majd útnak, fedélzetén négy űrhajóssal. Holdraszállás ekkor azonban még nem lesz, arra legalább 2026 szeptemberéig, az Artemis 3 misszió megvalósulásáig kell majd várni.