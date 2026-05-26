Így magyarázza a rendőrség, hogy egy év sem volt elég Matolcsyék meggyanúsítására

A választások után nem sokkal a Legfőbb Ügyészség elvonta a rendőrségtől az MNB-ügyet, aminek szükségességét Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész azzal indokolta a lapunknak adott interjújában, hogy egy éven keresztül nem történt érdemi előrelépés a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak több száz milliárd forintos vagyonvesztése ügyében, így gyanúsításokra sem került sor a Matolcsy György jegybankelnök regnálása alatt történt visszásságok miatt.

A 24.hu-nak az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azzal magyarázta a kívülről lassúnak tűnő nyomozást, hogy rengeteg adatot kellett elemezniük és kiértékelniük, de ez szerintük elengedhetetlen volt az elkövetők felelősségre vonásához.

A felderítés azon időszakában több mint 80 ezer adatot tartalmazó fájlt kellett összegyűjteni. Számtalan bonyolult üzleti kapcsolatot, pénzügyi tranzakciót kellett elemezni és értékelni, a feljelentéshez csatolt jelentős terjedelmű iratanyagok mellett. Ez az aprólékos és időigényes felderítői munka teszi lehetővé, hogy az eljárás során a későbbiekben »látványosabb« nyomozati cselekményeket lehessen végrehajtani

– reagált az ORFK az ügyészségi lépést firtató kérdésünkre.

Az ORFK arra is felhívta figyelmünket, hogy az MNB-ügyben két szálon kezdte meg a nyomozást (az Állami Számvevőszék feljelentése alapján hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárást vette át az ügyészség), és az egyikben továbbra is a rendőrség nyomoz. Ez a vagyonkimentésekkel kapcsolatos nyomozás, amellyel összefüggésben már a választások előtt egy évvel is történtek lefoglalások, hangsúlyozta a rendőrség.

„A pénzmosás-bűncselekmény gyanújával folytatott nyomozásban, a személyi és tárgyi bizonyítékok beszerzésén túl,

már 2025 áprilisától több tíz milliárd forint értékben foglaltunk le vagyonelemeket

– közölte lapunkkal a rendőrség.