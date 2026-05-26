Karácsony Gergelyt kétszer is óvóhelyre kellett menekíteni Kijevben

2026. 05. 26. 20:18
Dróntámadás miatti légiriadó esetén a biztonsági protokoll ezt írja elő.

A Kijevben tartózkodó Karácsony Gergely főpolgármestert kétszer is óvóhelyre kellett menekíteni kedden, miután drónok jelentek meg az égen – írta az Index. Karácsony a lap szerint biztonságban van.

Az esettel kapcsolatban kerestük a főpolgármester sajtófőnökét, aki megerősítette a hírt:

A főpolgármester kijevi látogatása alatt kétszer volt rövidebb ideig légiriadó dróntámadás miatt, de ezek sajnos mindennaposak az ukrán fővárosban. A főpolgármester a biztonsági protokoll betartása mellett ez idő alatt az óvóhelyet felkereste, különös esemény nem történt, a légiriadó elmúltával folytatta programját. Mellbevágó tapasztalat ez azonban az ukrán emberek évek óta tartó hétköznapjairól

– írták.

Amint arról nemrég beszámoltunk, Budapest főpolgármestere Kijevben vette át a Savior City – Megmentő Város-díjat Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől. Az ukrán állam ezzel a kitüntetéssel honorálja a teljeskörű orosz inváziót követően elmenekülő állampolgárainak adott humanitárius segítséget.

A látogatás napokkal a valaha volt egyik legnagyobb orosz légitámadás után történt, melynek során Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevetett, aminek következtében több helyen is tűz keletkezett a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Néhány nappal később Oroszország a nukleáris robbanófej hordozására is képes Oresnik ballisztikus rakétát lőtte ki Kijevre.

