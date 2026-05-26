Film készül a Louvre 2025-ös ékszerrablásáról

Nagyjátékfilmet készít a Louvre múzeumban megvalósított, 2025. október 19-i ékszerrablásról Romain Gavras francia rendező – tudósít az MTI. Az ékszerrablásról oknyomozó könyv is készült, mely szerdán kerül a boltokba, ez lesz a készülő film alapja. A nagyjátékfilm mellett dokumentumfilmet is forgatnak majd a kötet alapján.

Könyv és két film is feldolgozza a bűntényt

Az bűntényről szóló könyv filmadaptációs jogait nagyjátékfilmhez az Iconoclast produkciós cég, a dokumentumfilmhez pedig egy angol producer szerezte meg. A nagyjátékfilmet a 44 éves Romain Gavras, a szintén filmrendező Costa-Gavras fia rendezi meg, aki korábban olyan filmeket rendezett, mint a Tiéd a világ, és az Athéné.

A Main basse sur le Louvre (Lecsapás a Louvre-ban) című könyvet Jean-Michel Décugis, a Le Parisien újságírója, Jérémie Pham-Le, a Le Monde tudósítója és Nicolas Torrent, a Paris Match munkatársa írták. A történet a tavaly októberi eseményeket meséli el, melyekről akkor a teljes világsajtó beszámolt.

Mi történt 2025. október 19-én a Lovure-nál ?

Fényes nappal, a Louvre épületének Szajna-parti oldalán egy emelőkosaras teherautóról, az ablakon keresztül jutottak be a tettesek a múzeumba. Miután üvegvágó segítségével bejutottak az ablakon, felfeszítették az ékszereket tartalmazó vitrineket, felmarkolták az ékszereket és két robogón távoztak, amelyet két tettestársuk vezetett. A betörést és műkincsrablást összesen kevesebb mint nyolc perc alatt hajtották végre.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – többek között I. és III. Napóleon feleségeinek ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából. Az okozott kár értéke 88 millió euró.

Ugyanolyan üzlet, mint bármi más

A világ legnagyobb múzeumában történt ékszerrablás óriási nemzetközi visszahangot váltott ki. A francia igazságügyi miniszter az eset kapcsán arról beszélt: a protokollok elbuktak, az országnak pedig ezáltal szörnyű a megítélése. A múzeumban az incidens válsághoz, sztrájkhullámhoz, majd az igazgató, Laurence des Cars leváltásához vezetett.

Hét hónapnyi nyomozás után a fő gyanúsítottakat letartóztatták, ám az ékszerek a mai napig nem kerültek elő. Sorsukat „sűrű homály fedi, egy olyan fejtörővé vált az egész, amely teljes értetlenséget okoz a nyomozók körében” – írták könyvükben az újságírók az AFP hírügynökség tudósítása szerint. Az írók szerint ez a rablás azt bizonyítja, hogy „a műalkotások ellopása sok bűnöző számára ugyanolyan üzletté vált, mint bármi más”.