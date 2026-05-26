Magyar Péter kirúgta a TEK főigazgatóját

„A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából” – jelentette be a Facebookján Magyar Péter miniszterelnök.
Hajdu a Fidesz bizalmi embere: a kétezres évek elején a párt biztonsági főnökeként és Orbán Viktor személyi testőreként dolgozott, 2010 óta vezeti az ugyanabban az évben létrehozott Terrorelhárítási Központot (TEK).
Magyar már beiktatása előtt közölte, hogy nem kér a TEK szolgálataiból, személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.
Magyar közölte azt is, hogy
a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
