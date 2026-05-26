magyar péterterrorelhárítási központfelmentés
Belföld

Magyar Péter kirúgta a TEK főigazgatóját

Szigetváry Zsolt / MTI
admin Papp Atilla
2026. 05. 26. 20:20
Szigetváry Zsolt / MTI
A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

„A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából” – jelentette be a Facebookján Magyar Péter miniszterelnök.

Hajdu a Fidesz bizalmi embere: a kétezres évek elején a párt biztonsági főnökeként és Orbán Viktor személyi testőreként dolgozott, 2010 óta vezeti az ugyanabban az évben létrehozott Terrorelhárítási Központot (TEK).

Magyar már beiktatása előtt közölte, hogy nem kér a TEK szolgálataiból, személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.

Magyar közölte azt is, hogy

a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

A rendőrséget feszítő problémákról nemrég részletes cikkben írtunk.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter kemény választ adott Toroczkai Lászlónak
Ugron Zsolna: Semmi közöm a kegyelmi ügyhöz
Nyugdíjas SZÉP-kártya: 1,3 millióan kaphatják meg a 200 ezer forintos juttatást
ByeAlex szerint Curtisnek vissza kellene adnia a filmjére kapott 120 milliós támogatást az adófizetőknek, hogy valami hasznosabbra menjen a pénz
II. Erzsébetnek még egy gyilkossági kísérlettel is szembe kellett néznie uralkodása utolsó éveiben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik