Magyar Péter kirúgta a TEK főigazgatóját

„A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából” – jelentette be a Facebookján Magyar Péter miniszterelnök.

Hajdu a Fidesz bizalmi embere: a kétezres évek elején a párt biztonsági főnökeként és Orbán Viktor személyi testőreként dolgozott, 2010 óta vezeti az ugyanabban az évben létrehozott Terrorelhárítási Központot (TEK).

Magyar már beiktatása előtt közölte, hogy nem kér a TEK szolgálataiból, személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.

Magyar közölte azt is, hogy

a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

