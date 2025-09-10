Négy önkéntes vállalta, hogy egy évre bezárkózik egy Mars-szimulációba

Több mint egy évre zárnak be négy önkéntest egy szimulált marsi lakhelybe – írja az IFLScience. A projekt október 19-án veszi kezdetét, és 378 napig tart majd.

A kísérlet a NASA Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) missziójának második része, ez után egy kísérlet következik még a program keretében.

A CHAPEA célja annak felmérése, hogy milyen lehet a hosszú távú élet a vörös bolygón.

A legénység tagjai képzeletbeli űrhajósok lesznek, akik egy repülésmérnök, egy orvos, egy tudományos tiszt és egy parancsnok feladatkörét fogják ellátni. Otthonuk egy 3D-nyomtatott, 158 négyzetméteres lakóhely, a Mars Dune Alpha lesz.

Az elzártság okozta pszichológiai terhek mellett a csapatnak egyéb kihívásokkal is szembe kell néznie. A CHAPEA keretében különféle marsi nehézségeket szimulálnak, ezek közé tartoznak az erőforrások korlátozottsága, az 5–20 percig tartó kommunikációs késleltetés, a meghibásodások és a lakóhely környéki séták.

Sara Whiting, a NASA Johnson Űrközpont emberi kutatási programjának munkatársa szerint az Artemis-küldetésekre való felkészülés közepette a hasonló földi analógok hozzájárulnak a jövőbeli legénységek jobb támogatásához. A most induló kísérletben a résztvevőknek egy zöldségeskertet is fenn kell tartaniuk, de robotizált műveletek felügyeletét és új technológiák tesztelését is elvégzik.

„A szimuláció lehetővé teszi számunkra, hogy kognitív és fizikai teljesítményadatokat gyűjtsünk, amelyekből többet megtudhatunk a forráskorlátozások és a hosszú távú Mars-missziók által a legénység egészségére és teljesítményére gyakorolt lehetséges hatásokról” – tette hozzá Grace Douglas, a CHAPEA vezető kutatója. Mint kiemelte, ezek az információk segítenek a NASA-nak a megalapozott döntések meghozatalában.

Nem a CHAPEA az első, a marsi életet szimuláló projekt, korábban többek között a Mars-500 keretében végeztek hasonlót. Ezek egyik megfigyelése, hogy idővel a legénység egyre függetlenebbé válik a földi irányítástól, ami az elszigeteltségben egyrészt pozitívum, másrészt aggodalomra is okot ad. Az első, 2024 nyarán lezárt CHAPEA-misszióban a csapat meg tudott birkózni az elzártsággal.