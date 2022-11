Azonnal törölje ezeket az alkalmazásokat, veszélyesek lehetnek

Újabb veszélyes alkalmazások jelentek az androidos Google Play Áruházban – írja a Bleeping Computer. A Malwarebytes jelentése szerint négy olyan appról van szó, amelyek rosszindulatú oldalakra irányítják a felhasználókat, ahol érzékeny információkat lopnak el, vagy kattintás után bevételt generálnak az üzemeltetőnek. Ezen oldalak némelyike hamis biztonsági eszközök vagy frissítések letöltését kínálja az áldozatok, hogy rávegye őket a rosszindulatú fájlok telepítésére.

Cikkünk közzétételének időpontjában az alkalmazások még mindig jelen vannak a Google Play-en, a Mobile apps Group nevű fejlesztői fiók alatt, és összesen több mint egymillió telepítéssel rendelkeznek. A kiberbiztonsági cég jelentése szerint ugyanaz a fejlesztő a múltban kétszer is lebukott a Google Play-en történő adware terjesztésével, de a megtisztított verziók benyújtása után engedélyezték számára az alkalmazások további közzétételét. Most négy veszélyes alkalmazást találtak:

Bluetooth Auto Connect: több mint 1 000 000 telepítés,

Bluetooth App Sender: több mint 50 000 telepítés,

Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB: több mint 10 000 telepítés,

Mobile transfer: smart switch: több mint 1 000 telepítés.

Ami furcsa, hogy az alkalmazásoknak rossz értékelése van, és dühös kommentek is vannak a hozzászólások között. A gyártó az esetleges hibákra pedig segítséget is kínál. A Mobile apps Group szoftverének tevékenységét megfigyelve azt állapította meg a kiberbiztonsági cég, hogy az alkalmazások 72 óra lappangás után mutatják be az első hirdetést vagy nyitnak meg egy adathalász linket a webböngészőben, majd kétóránként további hasonló tartalmú lapokat indítanak.

Annak érdekében, hogy távol tartsa a reklámprogramokat a készülékétől, kerülje az alkalmazások telepítését nem hivatalos Android áruházakból.

A felhasználói vélemények elolvasása, az akkumulátorhasználat és a hálózati adataktivitás figyelése szintén segít megállapítani, hogy a készüléken gyanús szoftverek futnak-e. A Google Play Protect funkciójának aktívan tartása szintén jó módszer a készülék biztonságosabbá tételére. Ha a fenti alkalmazások közül valamelyik jelen van az Android készüléken, ajánlott eltávolítani őket, és teljes rendszerellenőrzést futtatni a Play Protect vagy egy megbízható gyártó mobil vírusirtó programcsomagjának használatával.