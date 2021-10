Egy jó NAS tényleg kényelmesebbé teheti az életed

Egy NAS (Network Attached Storage - hálózati adattároló) ugyan nem számít nélkülözhetetlen eszköznek egy háztartásban, de több szempontból is képes kényelmesebbé tenni az életünket – elég csak a filmek és sorozatok „fogyasztására” gondolni. Mi ezúttal egy Synology DiskStation DS720+ modellt próbáltunk ki, ami nem tartozik az olcsóbb eszközök közé, cserébe viszont hosszú évekre csendben és megbízhatóan dolgozó otthoni társ lehet.

Sokaknak lehet ismerős az a macera, mikor letöltenek valamilyen mozgóképet a netről, szeretnék egy tévén lejátszani, így át kell másolni egy adathordozóra, azt bedugni a céleszköz egyik USB portjába, ami rögzített készülékek esetén igazi kínszenvedés lehet az oldalra vagy hátlapra helyezett csatlakozók miatt. Mennyivel kényelmesebb és egyszerűbb lenne, ha a letöltést követően nem kellene mást tenni, csak elindítani a lejátszást, aztán elterülni a kanapén? Az általunk tesztelt komolyabb NAS természetesen az ilyen igények kielégítésében is tud segíteni.

Synology DiskStation DS720+

A DS720+ a Syonolgy meglehetősen széles kínálatának egyik legújabb kétfiókos hálózati adattárolója, ami nagyjából 170 ezer forintért vihető haza, ezért a pénzért viszont tényleg komoly teljesítményt biztosít, megfejelve a gyártótól megszokott remek szolgáltatásokkal.

Külsőre egy letisztult, nem túl izgalmas műanyag „dobozt” kapunk, 166 x 106 x 23 milliméteres mérettel. Az előlapon találjuk a kihúzható fiókokat, amikbe az adattárolók helyezhetők: a 3,5 hüvelykes modellek csavarok nélkül rögzíthetők, a 2,5 hüvelykes meghajtók esetén viszont szükség lesz ezekre a kiegészítőkre. Ezek természetesen helyet kaptak az alapcsomagban, a 65 wattos táp, a két darab 120 cm hosszú Ethernet kábel és a fiókok lezárása szolgáló kulcsok mellett.

Az előlapon a fiókok mellett találjuk az állapotjelző LED-eket (amik szoftveresen akár ki is kapcsolhatók, ha nem szeretnénk extra villódzást este) a bekapcsoló gomb és egy USB 3.2 port társaságában, a hátlapon pedig egy hasonló USB, a táp bemenete, egy Kensington-zár, egy eSATA és Ethernet port várja a felhasználókat. Utóbbi csatlakozók némi magyarázattal szolgálnak arra, hogy miért is olyan magas az ár, bár az elég valószínű, hogy a dupla Ethernet portot (és a kapcsolódó Synology Link Aggregation funkciót) otthon csak kevesen fogják kihasználni.

Ami a burkolat alatti dolgokat illeti, hardverként egy maximum 2,7 GHz-en duruzsoló Celeron J4125 processzort kapunk, 2 GB DDR4 memória társaságában – utóbbi egészen 6GB-ig bővíthető. Meghajtókat értelemszerűen nem kapunk a NAS mellé, ezeket nekünk kell külön beszerezni. Két 2,5 vagy két 3,5 hüvelykes SATA HDD/SSD tehető a fiókokba, és ezek mellé szerelhető még be két M.2-2280 NVMe SSD az eszköz alján található foglalatokba.

A teljesítményre nem lehet panasz: a DS720+ képes szinte maximálisan kihasználni egy Gigabit Ethernet hálózatot, mindenféle probléma nélkül néztük róla még a 30-40 gigabájtos, 4K felbontású filmeket is, és eközben a processzor és a memória sem lett túlterhelve.

Fontos továbbá, hogy a teszt során a hátlapra szerelt, 92 mm-s, 18,4 decibel zajszintű ventillátor hangja sosem ütötte meg az ingerküszöbünket, ha viszont valakinek nálunk érzékenyebb a füle, az variálhat a teljes sebességű, hűvös és csendes fokozatok között.

Nem atomfizika

A beüzemelés nem bonyolult: a meghajtók beszerelését szinte lehetetlen elrontani, és a folyamat többi része sem atomfizika. Az adattárolónkat az UTP-kábellel rákötjük a modemre/routerre, majd a böngészőt megnyitva bepötyögjük az útmutatóban szereplő webcímet vagy az eszköznek kiosztott IP-címet. Ha ez megvan, jöhet a Synology saját operációs rendszerének (DMS) a telepítése, egy fiók létrehozása, majd a kötetek (JBOD, RAID 0, RAID 1, Hybrid RAID) beállítása.

Ha ez nem mond semmit, akkor érdemes egy számítástechnikában jártasabb ember segítségét kérni, ugyanakkor a kötetek beállítása után már laikusként sem nehéz boldogulni, hiszen a DMS úgy lett kialakítva, hogy a Windowshoz szokott felhasználók könnyedén eligazodjanak a használata közben. Kapunk egy asztalt, alkalmazásokat, mindezt normálisan magyar lokalizációval megfejelve, szóval néhány kattintás után szinte bárki otthonosan mozoghat a böngészőben elérhető felületen. A Csomagkezelési központban elérhetők a különböző felhasználási módokat biztosító alkalmazások (amik úgy frissíthetők, mint egy okostelefonon), a Vezérlőpultban pedig szépen testre szabhatjuk a rendszerünket, a lehetőségek meglehetősen szélesek.

A letöltött tartalmaink kezelésénél maradva érdemes tudni, hogy a File Stationt beállítva könnyedén kezelhetjük a hálózaton megosztott mappákat, a Download Stationben pedig láthatjuk a fel- és letöltéseket. Érdemes foglalkozni a QuickConnect funkcióval is, hiszen ennek hála messziről is kezelhető a NAS, illetve tartoznak a rendszerhez különböző okostelefonos alkalmazások, például a DS get, amivel lényegében a Download Stationbe pakolhatunk be torrenteket a telefonunkról. Így a metrón ülve elindítható egy otthoni letöltés, hogy hazaérve csak le kelljen huppanni a tévé elé, és megnyomni a lejátszás gombot. Tényleg ennyire egyszerű, hiszen az általunk használt, a vezeték nélküli hálózatunkra kötött LG okostévé bemenetei között szinte azonnal megjelent a NAS, mint média szerver, és a távirányítóval kényelmesen lehetett böngészni az ott elérhető tartalmak között – legyen az videó, zene vagy akár fotó.

Mindez persze még csak a jéghegy csúcsa, hiszen a DS720+ rengeteg mindenre használható amellett, hogy kényelmesebbé teszi a letöltött tartalmaink kezelését/fogyasztását: például csinálhatunk belőle VPN-szervert, felhő alapú tárhelyet, segíthet az IP kamerák kezelésében vagy akár egy levelezős szerver is kialakítható belőle – utóbbi kettőnél viszont számolni kell extra költséggel is, ha a saját felhasználáson túl kicsit komolyabb rendszerben gondolkodunk.

Talán ebből is látszik, hogy a Synology általunk kipróbált modellje nem feltétlenül az otthoni felhasználókat célozza, de ha valakinek telik rá, a kis léptékhez egy megbízható, rengeteg lehetőséggel kecsegtető eszközt kap, amivel jó eséllyel soha nem kell majd foglalkoznia, mert csendben teszi majd a dolgát a sarokban. A 170 ezres ár persze sokaknak riasztó lehet, de ha tényleg csak az otthoni filmezés kényelmesebbé tétele a cél, akkor ennél olcsóbban is találni remek (és hasonló funkciókkal bíró) megoldásokat, akár a Synologytól is. A szintén kétlemezes DS218 például már 110 ezer környékén hazavihető, de ha valaki beéri egylemezes NAS-sal, annak a DS118 is ideális lehet a maga 70 ezer forint körüli árcédulájával.