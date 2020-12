Itthon is elindult a Google Stadia, a videójátékok Netflixe

December 7-től már 22 országban, köztük Magyarországon érhető el a Google-féle Stadia, ami legegyszerűbben a videójátékok Netflixeként írható le. A játékok futtatásához nincs szükség erős PC-re vagy konzolra, csupán normális netkapcsolatra, hiszen a játékokat a felhőből streameljük. Mi már a hazai premier előtt kipróbáltuk a szolgáltatást, ami technikailag megállja a helyét, de tartalmilag még bőven van hová fejlődnie.

A Google tavaly novemberben indította el a Stadia nevű szolgáltatását, ami bizonyos szempontból úgy működik, mint a Netflix, csak itt filmek és sorozatok helyett videójátékokat kapunk. A lényeg: nincs szükség bivalyerős számítógépre vagy konzolra a játékok futtatásához, csupán egy minimális rendszerigényű (Windows 7 vagy újabb rendszer, 4 GB RAM, Intel HD 3000 VGA, Intel Core 2 Duo E6400 CPU) PC-re vagy laptopra, egy gmailes címre, egy Chrome böngészőre és internetre.

Mikortól elérhető? A Stadia az újonnan csatlakozó 8 ország felhasználói számára a következő 24 órában nyílik meg, így ha nem tud azonnal belépni a szolgáltatásba, akkor érdemes türelmesnek lenni.

Stadia gyorstalpaló

A szolgáltatás keretén belül elérhető játékok nem a felhasználó gépén futnak, hanem a Google egyik adatközpontjának számítógépén, a játékoshoz csak a választott program képe érkezik meg, de az irányítás ettől még az ő kezében van. Ha megfelelő internetkapcsolattal rendelkezünk, akkor jó eséllyel fel sem fog tűnni, hogy a program egy távoli gépen fut, miközben a játék sebessége és a kapott látvány közel olyan jó, mintha több százezres PC-t vagy valamelyik konzolt használnánk.

A stadia.com oldalt meglátogatva csak be kell jelentkezni, és elérhetővé válik a szolgáltatás, aminek van egy ingyenes és egy havi 3000 forintért elérhető fizetős, Pro névre hallgató része. Az ingyenes verzió esetében (néhány demó mellett) jelenleg csak két játék, a Destiny 2: New Light és a Super Bomberman R Online próbálható ki térítésmentesen, és ebben az esetben technikai korlátokkal is számolni kell. Maximum 1080p/60 fps minőségű közvetítés érhető el, míg Pro tagsággal 4K/60 fps/HDR, ráadásul itt már játékokat is kap a felhasználó. Jelenleg 33 program érhető el a Pro keretében, köztük olyan címek, mint a Hitman 2, a PUBG vagy a Sniper Elite 4.

A Stadia ennél persze jóval több programot tartalmaz, de ezeket Pro előfizetéssel is ugyanúgy meg kell vásárolni, mintha a Steamet vagy a konzolok digitális áruházait használnák, a különbség annyi, hogy a kínálat jóval szerényebb, mint a konkurenciánál. Ettől függetlenül beszerezhető a legújabb Assassin’s Creed, a Watch Dogs: Legion, a Red Dead Redemption 2, a Borderlands 3, az Immortals: Fenyx Rising, a Baldur’s Gate 3 és december 10-től a Cyberpunk 2077 is elérhetővé válik. A játékokat megvásárolva csak meg kell nyomni a Chrome böngészőben megjelenő Play gombot, és innentől ugyanolyan élményt kapunk, mint egy PC vagy egy konzol esetében.

A játékok felismerik az egeret és a billentyűzetet, kompatibilisek a DualShock 4 és Xbox One/Xbox 360 kontrollerekkel, illetve a Google kiadott egy Standia Controller nevű saját kiegészítőt is, viszont hazánkban ez jelenleg nem megvásárolható – ahogy a cég több saját gyártású hardvere sem. A szolgáltatás ugyanakkor használható tévén is, ehhez viszont elengedhetetlen egy Chromecast Ultra (a sima és a tévébe épített verziók nem működnek vele), és az említett kontroller. Itthon ezek csak szürke importból vagy külföldről megrendelve szerezhetők be.

Fontos továbbá, hogy a Stadia elérhető androidos eszközökre is. Csak le kell tölteni a Stadia alkalmazást okostelefonra vagy tabletre, csatlakoztatni egy kontrollert (ez lehet a Google sajátja, vagy az említett playstationös és xboxos hardverek), és máris mehet a játék – persze csak akkor, ha tényleg rendelkezünk a szolgáltatást kiszolgáló internetkapcsolattal.

Google Stadia Magyarországon

A Google jóvoltából már a hivatalos start előtt kipróbálhattam a szolgáltatást, méghozzá egy ma már elavultnak számító PC-n, egy Macbook Airen, egy Samsung Galaxy Note20 Ultra okostelefonon, illetve egy Galaxy Tab S6 tableten, vezetékes neten, wifin és mobilneten egyaránt.

Mielőtt belemennék a részletekbe, muszáj újra hangsúlyoznom, hogy a Stadia használatához elengedhetetlen a megfelelő internet. A Google saját bevallása szerint a 720p minőségű streamhez elég a 10 Mbps, az 1080p-hez a 25 Mbps, míg 35 Mbps esetén akár már 4K minőségben is játszhatunk. Habár lehetséges, hogy valahol egy laborban, közel a Google adatközpontjaihoz ezen sebességekkel valóban lehetett játszani, a valóság ezzel szemben az, hogy esetemben még 65 Mbps-nál is előfordult, hogy szaggatott a játék a minimális 720p-s minőséget beállítva.

Amennyiben lehetőség van rá, kábeles neten streameljünk, ne wifin keresztül, ha pedig mégis vezeték nélküli hálózatot használunk, akkor lehetőleg 5 GHz-re csatlakozzunk a 2,4 GHz helyett.

Tapasztalataim szerint 200-300 megabites nettel már zavartalanul streamelhetők a játékok 1080p felbontással és 60 fps képfrissítéssel, 500 megabittel pedig már a zökkenőmentes 4K is elérhető, egyes játékok esetében akár 60 képkocka per másodperces sebességgel.

A tesztem legérdekesebb tapasztalata, hogy az öreg számítógépemet hiába kötöttem rá 1 gigabites vezetékes netre, sokszor még így sem sikerült stabil 1080p-s streamet kicsikarni belőle.

Ennek valamilyen általam nem ismert hardveres oka lehet, ugyanis a MacBook Air és a Galaxy Tab S6 esetén ennél jóval alacsonyabb sávszélesség (300-350 Mbps) mellett, ráadásul vezeték nélküli hálózaton keresztül játszottam úgy órákon át, hogy az 1080p/60 fps streamet lényegében sem akadás, sem a felbontás csökkenése nem zavarta meg.

Mobilneten az alkalmazás 720p-re korlátozza a minőséget, és a Telekom 5G hálózatán mindenféle probléma nélkül tudtam mesterlövészkedni a Sniper Elite 4-ben, és ahogy a múlt héten tesztelt Xbox Game Pass esetében, az alacsonyabb sávszélességű 4G-n sem futottam komolyabb problémákra. Csupán arra kell figyelni, hogy az adatforgalom ilyenkor brutális, több gigabájt lehet óránként, tehát korlátlan csomag hiányában a Stadiát sem szabad elindítani okostelefonon.

Ami a játékélményt illeti, hiába vesznek minket körül évek óta a különböző streaming platformok, számomra így is meglepő tapasztalat, hogy ideális körülmények esetén a játékstreamelés szinte semmiben nem tér el attól, mintha a PC-re vagy konzolra telepített programmal játszanék.

Jól példázza ezt, hogy csak teszt céljából kezdtem el a vadiúj Immortal: Fenyx Rising című sandbox akciójátékot, de mivel semmilyen technikai probléma nem akasztotta meg a normális minőségben, lag nélkül streamelt játékmenetet, így órákra a program előtt ragadtam. Ehhez persze kellett az is, hogy a Fenyx kiváló, de közben a Stadia olyan jól vizsgázott, hogy szinte el is felejtettem, hogy a játék messze tőlem, egy másik gépen fut, és hozzám csak a kép jut el.

A 2016-os Doom esetében pedig lenyügöző volt látni, hogy az elképesztően gyors, robbanásokkal és egyéb akciókkal tarkított belsőnézetes lövöldözős játék ugyanolyan élményt biztosít, mintha egy konzolon töltöttem volna be: 1080p, 60 fps, akadás nélkül, szédületes sebességgel.

Egy új korszak küszöbén

A Google Stadia (akár csak a mobilos Xbox Game Pass) egészen újfajta módon közelít a videójátékokhoz. Ha valaki ki akarja próbálni az év legjobban várt játékának titulált Cyberpunk 2077-et, már nem kell amiatt aggódnia, hogy nincs komoly PC-je vagy konzolja. Azokra már nem kell költeni, csak a játékra, és máris mehet a szinte kompromisszumok nélküli szórakozás.

A keresőóriás szolgáltatása technikailag hozza amit ígér,

tartalmi oldalon viszont még bőven van mit fejleszteni, hiszen az elérhető játékkínálat elég karcsú a Steam, vagy bármelyik konzol digitális áruházához képest. Szintén kényes dolog az árazás: bár a Google szerint a teszt során látott összegek nem véglegesek, hatalmas csökkenésre nem számítunk, és a legújabb programokért (Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 stb.) bizony 22-25 ezer forintot kell kicsengetni. Ez elég elrettentő egy vadonatúj, ráadásul a minőséget az internet függvényében kínáló platformtól, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ennyit jelenleg még a játékok dobozos példányaiért sem kérnek hazánkban.

A Stadia legnagyobb vonzereje az lehetne, ha a Pro előfizetés keretében olyan minőségű és mennyiségű játékot kínálna, mint az Xbox Game Pass. Ha ez megvalósulna, akkor sokkal csábítóbb lenne a Microsoft megoldásánál, hiszen az egyelőre csak mobilon kínál streamelést, minden más esetben kell a drága hardver a játékok futtatásához. A Stadiánál nincs ilyen kitétel, de a havi 3000 forintért cserébe jelenleg alig három tucat játékot kínál az előfizetés, ráadásul valóban vonzó cím alig akad köztük. Ezen a téren tehát még fejlődni kell, mert a Google szolgáltatása többek között ezért sem lehet vonzó a játékra vágyó felhasználók számára.

Ami viszont hatalmas pozitívum, hogy a Stadia egyetlen fillér elköltése nélkül is kipróbálható. Nemcsak az ingyenes opció adott, de most minden új regisztráció mellé jár egy hónapnyi Pro tagság ingyen, tehát nemcsak a Destiny 2-vel és a Bombermannel tesztelhető a rendszer, de más játékokkal is. Mindenki megnézheti, hogy a saját eszközein, a saját netével mire képes a rendszer, a tapasztalatok alapján pedig mindenki tudni fogja, hogy a Stadia neki készült-e avagy sem.