Tabletre cseréltem a laptopom, és nem bántam meg

Sosem voltam különösebben nagy rajongója a tableteknek, mindig úgy tekintettem rájuk, mint egy felesleges lépcsőfokra az okostelefonok és a kifejezetten könnyű ultrabookok között. Ennek ellenére a Samsung Galaxy Tab S6 mégis felkeltette az érdeklődésemet, méghozzá a mellé járó toll, illetve a DeX alkalmazás miatt. Utóbbinak hála a táblagép akár laptopként is használható, és a koncepció annyira működőképes, hogy sokszor már a tabletet hordom magammal a megszokott gépem helyett.

Ha velem ellentétben valaki szeret tabletet használni, és inkább az androidos eszközöket preferálja az iPadek helyett, annak a Samsung Galaxy Tab S6 már alapból érdekes lehet, hiszen ez most a csúcs a kategóriájában. 10,5 hüvelykes, gyönyörű sAMOLED kijelző, Snapdragon 855 chipset, 6 GB RAM, minimum 128 GB háttértár, kamerák az előlapon (8 megapixel) és a hátlapon (13 + 5 megapixel), arcfelismerés, kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, 7040 milliamperórás akkumulátor, 15 W-os gyorstöltés, négy hangszóró az AKG jóvoltából, és kapható olyan verzió is, amibe SIM-kártya helyezhető.

Legyen szó filmezésről (Netflix, HBO GO, YouTube stb.), mobiljátékról, sima böngészésről, a közösségi média pörgetéséről vagy éppen applikációkban történő képszerkesztésről, a Tab S6 simán kielégít minden igényt – számomra viszont sokkal fontosabb volt, hogy ennél jóval többre képes, köszönhetően azon funkcióinak, amiket más androidos tabletek nem tudnak felmutatni.

Van egy tollad?

A tablet egyik különlegessége, hogy a gyártó egy tollat is csomagol a gép mellé. Az S Pen jóval vaskosabb, mint amit a Galaxy Note telefonoknál már megszokhattunk, és nem lehet becsúsztatni a tablet aljába, helyette egy mágnesnek köszönhetően feltapad a hátlapra, de a funkciók terén nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az aktuális Note10 csúcstelefonok esetében. Én ugyan sosem használnék egy táblagépet fotózásra, de itt is adott a lehetőség, hogy a tollal távolról aktiváljuk a kamera alkalmazást, amin belül válthatunk az elő- és hátlapi kamerák között, és persze exponálhatunk is.

Ennél egy fokkal hasznosabb funkció, hogy az S Pennel vezérelhető a médialejátszó, illetve adott a kifejezetten mókás AR-firka alkalmazás, amivel olyan videók készíthetők, ahol az arcunkat követik a tollal rárajzolt elemek: nyuszifülek, bajszok, feliratok, lényegében bármi. Ez főleg a gyerekeknek lehet kiváló szórakozás, vagy azoknak a felhasználóknak, akik rendszeresen posztolnak úgynevezett sztori videókat az Instára vagy a Facebookra és szeretnék kicsit feldobni az ott megjelenő tartalmaikat.

Számomra viszont a toll legalapvetőbb tulajdonsága bizonyult a leghasznosabbnak: lehet vele jegyzetelni. A digitális kor ellenére rendszeresen készítek feljegyzéseket és listákat tollal, és a különböző sajtótájékoztatókon is inkább körmölök gépelés helyett – előbbi ugyanis még mindig gyorsabban megy, mint az utóbbi. A Tab S6-on szerencsére ez is megoldható: a feloldást követően két érintéssel elindítható a notesz alkalmazás, és a nagyjából 16 x 24 centis felületnek hála – a Note telefonokkal ellentétben – meg tudom támasztani a csuklóm, így

kényelmesen és gyorsan lehet jegyzetelni.

Ez nemcsak azért hasznos, mert a gép mellé nem kell noteszt és tollat csomagolni, de a Samsung tabletjének megvan az a remek tulajdonsága, hogy egész jól képes átalakítani az írott szöveget digitálissá – ráadásul tud magyarul is. A szoftver ugyan még nem nyújt száz százalékos teljesítményt ezen a téren, de egészen alacsony hibaaránnyal olvassa be a kézzel írt soraimat, és az esetleges hibák javítása még mindig kevesebb idő, mint bepötyögni az összes információt, amit korábban lejegyzeteltem.

Az S Pen esetében ráadásul arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Tab S6 kiváló eszköz lehet a digitális rajzoláshoz. Bár nem rendelkezem kellő tehetséggel ezen a téren, de még így is rengeteg időt szórakoztam az előre telepített PENUP és az ingyenes Autodesk SketchBook alkalmazásokkal. Utóbbiban megannyi toll- és ceruzatípus választható, a nyomásérzékenységnek hála nagyszerűen lehet alkotni velük, használhatunk külön layereket, és emellé adott még ezernyi hasznos funkció – kellően ügyes és kreatív felhasználóknak ez maga lehet a mennyország.

Majdnem laptop

Az S Pen egy újságírónak kifejezetten hasznos kiegészítő, de nem marad le mögötte a DeX sem, ami a Samsung saját fejlesztésű, Android alapú szoftvere, amivel desktop módban használható az eszköz, és az alkalmazások egy része is. Galaxy Note és Galaxy S10 telefonoknál ez a rendszer a készüléket egy monitorra vagy másik PC-re dugva hívható elő, míg a Tab S6 már a saját képernyőjén is képes futtatni a szoftvert. Egyetlen érintéssel válthatunk az Android 9 felület és a DeX között, és az utóbbi esetben olyan kialakítást kapunk, mintha egy Windows-szerű operációs rendszert futtatnánk.

A bökkenő ott van, hogy ennek kihasználásához nem elég a tablet, szükséges hozzá a speciális, tokként és billentyűzetként funkcionáló Book Cover Keyboard, ami plusz 50 ezer forintos kiadást jelent az amúgy is 200 ezer forint környékén kínált táblagép mellé. Ha viszont beszerzünk egyet, akkor a tablettel együtt már egy olyan kombót kapunk, ami bizonyos szituációkban simán képes kiváltani egy laptopot.

A cover egyik része a hátlapra ragasztható, van benne egy külön hely a tollnak, az egyik oldala pedig egy masszív zsanérnak köszönhetően támaszként használható. A tok másik fele mágneseknek hála csatlakoztatható, védi a képernyőt, kihajtva viszont billentyűzetként funkcionál, és egyetlen határozott mozdulattal eltávolítható, ha éppen nincsen szükségünk rá, mert hagyományos tabletként használnánk az S6-ot. Letámasztva, klaviatúrával, DeX módban viszont

olyan, mint egy érintőképernyős laptop.

A DeX nyitófelületére, az asztalra kipakolhatjuk a leggyakrabban használt alkalmazásokat, alul pedig egy tálcaszerű, több elemből álló menüsort kapunk, ahol a hasznos információk mellett olyan ikonok találhatók, amik segítségével egyetlen érintéssel elérhetünk fontos funkciókat: az értesítéseket, az összes telepített appot, az éppen futó programok teljes listáját és így tovább.

A megnyitott alkalmazások kedvünk szerint méretezhetők, egyszerre akár több is futhat egymás mellett, és a touchpaddel szerelt klaviatúrának hála a szövegbevitel is egyszerűbb és gyorsabb, mint amikor a kijelzőn gépelünk. A jól működő multitaskingnak hála egyszerre tudunk böngészni és jegyzetelni, esetleg megírni egy levelet, de arra is simán van lehetőség, hogy külön ablakban fusson a YouTube vagy a Netflix, miközben mi egy másikban éppen csetelünk az ismerőseinkkel – ez elég hasznos tud lenni, ha éppen egy hosszú vonatúton szeretnénk elütni az időt.

A billentyűzeten beállítható a hagyományos magyar kiosztásra, ékezetekkel, és megtalálható rajta minden gomb, amire szükségünk lehet. A méret persze jóval kisebb, mint egy átlagos klaviatúra esetében, de pár óra alatt hozzá lehet szokni a kisebb helyhez, és azt talán nem is kell ecsetelni, hogy egy hosszabb e-mail megírása mennyivel gyorsabb és kényelmesebb így, mintha az érintőképernyős megoldást kellene használni, ráadásul úgy, hogy közben még tartjuk is a 420 grammos készüléket.

DeX módban viszont nem csak emailezni könnyű, de írni és szerkeszteni is. Egy hosszabb szöveg megírása/átnézése/javítása egy átlagos tableten nem túl hálás feladat, viszont a Samsung megoldásával a Tab S6 simán kivált egy laptopot. Az egér hiánya persze zavaró, viszont koránt sem annyira, mint az, hogy a touchpad nem tudja kezelni a gesztusokat: például elfelejthetjük a megszokott szövegkijelölést, mert nem használhatjuk egyszerre két ujjunkat az érintésérzékeny felületen – csak a kurzort mozgató ujjunk lehet a touchpaden, különben nem fog menni az irányítás.

Nem megoldás minden helyzetben

A kezeléshez éppen ezért kicsit át kell drótozni az agyunkat, és már az elejétől tisztában kell lenni azzal, hogy a DeX egyelőre csak egy kompromisszumos megoldás. Ha viszont megbarátkozunk a fennálló korlátokkal, akkor a tablet egész jól használható laptopként. Én nemcsak cikkeket írtam és szerkesztettem a segítségével, de simán tudtam kezelni a 24.hu szerkesztőfelületét, letöltöttem, megvágtam, feltöltöttem a szükséges képeket, és az integrálható felhőszolgáltatásoknak hála (OneDrive, Google Drive) nemcsak elértem a többi dokumentumomat, de minden, a tableten készült anyag azonnal átkerült a többi gépre, amit a munkám során használok.

A Tab S6 persze nem minden esetben vált ki egy laptopot, közel sem olyan sokoldalú, mint egy Windowst futtató számítógép, de ha valaki főleg webes és Microsoft Office környezetben dolgozik, és szeretne egy sokoldalú, könnyű és gyorsan bevethető eszközt, annak megfontolandó választás lehet a Samsung táblagépe. Én például már inkább ezt viszem magammal a mindenféle sajtóeseményekre: kicsi és könnyű, simán használható jegyzetelésre, gépelni és szerkeszteni is bárhol lehet vele, szóval nagyjából ellát minden olyan funkciót, amire eddig ilyen esetekben a laptopomat használtam.