Xbox lett az androidos tabletünkből, hasított a Forza és a Halo 5

Kipróbáltuk a Microsoft már mobilra is elérhető Xbox Game Pass szolgáltatását, ami lehetővé teszi, hogy hardverigényes játékokat streameljünk lényegében bármilyen Android operációs rendszert futtató eszközre. Bár még van hová fejlődnie, a rendszer teljesen jól működik, így már nem kell se PC, se konzol ahhoz, hogy olyan játékokkal játszhassunk, mint a Halo 5 vagy éppen a Forza Horizon 4.

Az idei év fontos mérföldkő a videójátékok világában, hiszen ősszel esedékes a konzolos generációváltás: a PlayStation 4-et és az Xbox One gépeket leváltják a PlayStation 5 és Xbox Series X masinák.

Előbbi a Sony istállójából kerül ki, míg az utóbbi a Microsoft terméke, és bár egyértelmű, hogy a Bill Gates alapította cég számára továbbra is fontos az új játékgép, de az is nyilvánvaló, hogy a vállalat már nem a hardver- és játékértékesítésben látja a jövőt. Sokkal inkább az Xbox Game Pass szolgáltatásban, ami legegyszerűbben a Netflix videójátékos megfelelőjeként írható le: fix havidíjért cserébe száznál is több játék indítható el, akár a legújabbak is, a kínálat pedig rendszeresen bővül és változik.

Az Xbox Game Pass a Microsoft gyártotta konzolokon és Windows 10-et futtató PC-ken már nem újdonság, ősszel pedig érkezik az androidos verzió, ami annyiban különbözik a már létező verzióktól, hogy tartalmazza a redmondiak saját fejlesztésű xCloud technológiáját, aminek hála nem kell erős hardver a játékok futtatásához, hiszen azokat a felhőből streameljük a mobileszközökre.

Ezzel a megoldással tulajdonképpen a mobileszközeinkből varázsolhatunk hordozható Xbox konzolt, amivel aztán bárhol játszhatunk, ahol van megfelelő internetkapcsolat.

A szolgáltatás hivatalosan szeptember 15-től lesz elérhető, de a Microsoft augusztus 11-én elindított egy bétát, amiben minden Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkező felhasználó részt vehet, és kipróbálhatja, hogy pontosan hogyan és milyen minőségben működik a rendszer. Így tettünk mi is, és többórányi játékot követően egészen pozitív tapasztalatokkal álltunk fel a próbaverzió mellől.

Xbox Game Pass előfizetések Xbox Game Pass előfizetésből több fajta létezik, van külön Xbox One konzolokra és külön Windows 10-et futtató számítógépekre. Ezek havi 3000 forintba kerülnek és csak az adott platformra érvényesek. Ezzel szemben az 4190 forintért kínált Xbox Game Pass Ultimate már egyaránt vonatkozik PC-re és konzolra, szeptember 15-től mobilra is, illetve ennek már része az Xbox Live Gold, ami ahhoz szükséges, hogy a játékok online is játszhatók legyenek.

Xboxos játékok Androidon

A teszthez semmi másra nem volt szükség, mint stabil netkapcsolatra, egy Xbox Game Pass Ultimate előfizetésre, egy Androidot futtató eszközre Xbox Game Pass (beta) alkalmazással, illetve egy vezeték nélküli Xbox One vagy egy DualShock 4 kontrollerre. A Microsoft elméletileg dolgozik azon, hogy a játékok (egy része) az érintőképernyő használatával is irányítható legyen, de a bétában ennek még nincs nyoma.

Első körben egy Samsung Galaxy S20 Ultra és a telefonnal kompatibilis Glap kontrollerrel próbálkoztunk, de az utóbbit (egyelőre) nem támogatta az Xbox Game Pass alkalmazás, így átváltottunk egy kitámasztható Galaxy Tab S6 táblagépre, amihez egy PlayStation 4-es DualShock 4 kontrollert párosítottunk Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az applikációt elindítva azonnal megkaptuk a Felhő lehetőséget, amin belül összesen 39 játék várta, hogy elindítsuk, köztük a DayZ, a Gears 5, a Halo 5: Guardians, az Ori and the Will of Wisps, a Sea of Thieves és a Forza Horizon 4.

Amennyiben megvan, hogy mit szeretnénk kipróbálni, csak rá kell bökni a zöld Játék gombra, és a rendszer egy távoli szerverről máris elkezdi betölteni a programot. Nagyjából 20-30 másodperc várakozás után a kijelzőn megjelenik a játék kezdőképernyője, és ha sikeresen csatlakoztattuk a kontrollert, innentől minden ugyanúgy működik, mintha PC-n vagy konzolon játszanánk.

Mi kezdésnek a Forza Horizon 4-et indítottuk el, és rögtön szembesültünk az Xbox Game Pass egyik legjobb tulajdonságával: nem kellett elölről kezdeni a játékot, hiszen a szolgáltatás egyik fontos funkciója, hogy hozza magával a korábbi platformokon elért eredményeinket, azaz onnan folytathattuk az autóversenyzős karrierünk építését, ahol legutóbb Xbox One-on abbahagytuk.

Ami a teljesítményt illeti, aki 1 milliszekundumos válaszidőhöz van szokva, annak elég furcsa lesz az ennél jóval magasabb input lag,

de a népszerű autóversenyzős program ettől még abszolút játszható maradt. Hiába streameljük a tartalmat, és hiába kétirányú a kommunikáció, a pályán hasító autók jól irányíthatók, a hirtelen manőverekre is jól reagál a rendszer, és bár néha érzékelhető, hogy a zavartalan képfrissítés érdekében a grafikából visszavesz a szolgáltatás, a látványra így sem lehet panasz. Egyszer-egyszer éreztünk ugyan minimális megbicsaklást a stream folytonosságában, de összességében abszolút rendben volt a játékélmény, annyira, hogy pár órára simán ott ragadtunk a Horizon 4 előtt.

Hasonlóan pozitívak a tapasztalataink a Halo 5: Guardianst illetően. A pörgős, társakat és rengeteg ellenfelet felvonultató lövöldözős program streamelve is olyan élményt nyújtott, mint konzolon: jól lehetett célozni, a játék azonnal reagált minden mozdulatunkra, és emellett a külcsínre sem lehetett panasz. Egyszer ugyan akadt egy olyan terület, ahol pár másodpercre rendesen megbicsaklott a közvetítés, de itt nem tudtuk eldönteni, hogy a messze dolgozó szervereknek okozott gondot a heves csata megjelenítése, vagy csak a netkapcsolatunk sebessége esett vissza rövid időre.

Utóbbi az élvezetes játékhoz nagyon fontos, tapasztalataink szerint érdemes 5 GHz-es hálózatra csatlakozni a 2,4 GHz helyett, illetve legalább 40-50 Mbps szükséges ahhoz, hogy a stream zavartalan legyen. Emellett a ping sem mindegy: 9-10 környékén nem volt problémánk, de amikor mobilneten tettünk egy próbát, méghozzá 22-es érték mellett, akkor már egyáltalán nem volt élvezhető a játékmenet. Viszont elsősorban nem emiatt kell kerülni a mobilnetet: a streamelés rengeteg adatot felemészt. 4-5 percnyi játék nálunk 350 megabájt adatforgalmat generált, a kétórás Forza Hoizon 4 maraton pedig 7,5 gigabájtnál is több adatot igényelt – utóbbi persze már wifin keresztül.

Még nem tökéletes

A Forzával és a Halo 5-tel ugyan nem volt problémánk, viszont akadtak olyan játékok, amik messze voltak attól, hogy élvezhetőnek lehessen nevezni őket. A Gears 5-ben például a túl magas input lag, és a helyenként elcsúszó hang tették tönkre az élményt, míg a Hellblade: Senua’ s Sacrifice esetében a streaming minősége nem volt egységes, rendre szétcsúszott a felbontás. Mindez viszont nem az internet számlájára írható, hiszen a hibák rendre előjöttek, miközben más játékok gond nélkül futottak pár másodperccel később – mint például a Wasteland 2.

Emiatt persze nem írnánk le az Xbox Game Pass mobilos verzióját, hiszen ez még csak a béta, aminek pont az a lényege, hogy kiderüljenek az ilyen problémák. A hivatalos indulásig még hátra van legalább egy hónap, addig bőven van idő a finomhangolásra, és a fejlesztés szeptember 15. után sem fog leállni. A szolgáltatás jelen formájában messze nem tökéletes, elsősorban csak single player játékra alkalmas, viszont már így is jobban működik, mint a legtöbb videójáték streamelős megoldás az utóbbi évekből – gondolunk itt például a Google-féle Stadiára vagy a GeForce Now-ra.

És nem csak arról van szó, hogy a játékok egy része már most élvezhető minőségben streamelhető Androidon, hanem arról is, hogy a technológia mellé kapcsolódik egy jól kitalált és jól működő szolgáltatás. Száznál is több játék fix havidíjért, ráadásul a jövőben a Microsoft által kiadott összes program a megjelenés napján elérhető lesz az Xbox Game Pass kínálatában, mobilon is – például a sokak által várt Halo Infinite, ami annak fényében is jó hír, hogy a megjelenése 2021-re csúszott.

iOS-re nem lesz? A rövid válasz: nem. Ez főleg az Apple-nek köszönhető, ugyanis az App Store jelenlegi szabályzata konkrétan tiltja, hogy olyan alkalmazások kerülhessenek fel, amiken keresztül játékok streamelhetők iPhone-ra és iPadre. A helyzetről – amit az almás cég nem nagyon akar megoldani – egy korábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

A jövő kezdete

Az Xbox Game Pass mobilos megjelenésével a Microsoft nemcsak a meglévő felhasználói számára kínál olyan szolgáltatást, aminek hála az otthonuktól (azaz a PC-től és a konzoltól) távol is folytathatják a játékot, de nyitnak egy egészen új közönség felé is.

Az új kilens ugyanis lehetővé teszi, hogy drága Xbox vagy erős számítógép nélkül is játszhatók legyenek olyan videójátékok, amikhez korábban nélkülözhetetlen volt a megfelelő hardver. Márpedig okostelefonja manapság szinte mindenkinek van, ráadásul ez még csak az első lépés, innentől aligha lehet komoly feladat, hogy az Xbox Game Pass letölthető legyen a modernebb okostévékre is.

Mindez már csak azért sem tűnik távolinak, mert az Xbox Game Pass (beta) applikáció APK fájlja már most is telepíthető Android TV operációs rendszert futtató tévékre (Sony, Philips, TCL stb.), Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható kontroller, és megfelelő netkapcsolat kíséretében már tényleg akkora kijelzőn lehet játszani, mintha a tévé alatt ott lenne egy Xbox One konzol.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu