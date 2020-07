Új dizájnnal kísérletezik a Facebook

Ezek a cégek jelentették be eddig, hogy bojkottálják a Facebookot

Már jó ideje hallani róla, hogy alaposan átalakul a Facebook dizájnja, a hírfolyam elrendezésétől kezdve az adatlapokig. Az új dizájn élesítése fokozatosan történik, pár magyar felhasználónál már látható is. Úgy tűnik, hogy a közösségi óriás itt nem áll meg.

A TechCrunch szerint a Facebook azzal kísérletezik, hogy átalakítja az oldalak (Pages) megjelenését is mobilon. Kísérleti jelleggel pár angol nyelvű oldalon már tesztelik is az új elrendezést, ami első ránézésre leginkább a Twitter dizájnjára hasonlít. Az oldalak új adatlapja még inkább egy átlagos profilra hasonlít: előtérbe kerül az oldal neve, a követők száma, és a sztorik is kiemeltebb helyre kerülnek. Eltűnik a lájk gomb és a lájkok száma.

Az újítást egyelőre még csak pár kiválasztott profilon lehet látni, nem tudni, hogy idővel szélesebb körben mikor vezetik be.

