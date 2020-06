Ezek a cégek jelentették be eddig, hogy bojkottálják a Facebookot

Mostanra már húsznál is több vállalat csatlakozott ahhoz a bojkotthoz, amit az Egyesült Államok egyik legismertebb, antiszemitizmus és rasszizmus ellen küzdő szervezete, az Anti-Defamation League (ADL) hirdetett a Facebook ellen, mivel megítélésük szerint szerintük legnagyobb közösségi oldal nem lép fel elég hatékonyan Donald Trump gyűlöletkeltő és álinformációkat terjesztő posztjaival szemben. Az ügy hátterében egy május végi, komoly botrányt keltő és a Twittert is korábban nem látott lépésre sarkalló bejegyzés áll.

A cégek úgy bojkottálják Mark Zuckerberg vállalatát, ahogy az a legjobban fáj: nem hirdetnek sem a legnagyobb közösségi oldalon, sem az Instagramon. Eddig olyan cégek álltak be az ügy mögé, mint az Unilever, a telekommunikációban érdekelt Verzion, a The North Face, a Patagonia, az édességeiről híres Hershey és a Ben & Jerry’s, a Honda és péntek este a Coca-Cola is.

A Mashable listán szedte össze, hogy eddig kik csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Ben & Jerry’s

Unilever

Verizon

The North Face

REI

Patagonia

Arc’teryx

Eddie Bauer

Rakuten Viber

Dashlane

Magnolia Pictures

Eileen Fisher

Upwork

Honda

Birchbox

Lululemon

Levi Strauss & Co.

The Coca-Cola Company

Dockers

Mozilla

JanSport

Starbucks

