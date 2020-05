Ingyen beszerezhető két Borderlands-játék

A Call of Duty WWII a PlayStation Plus egyik júniusi ingyen játéka

Két hete a GTA V, múlt héten a Civilization VI, ma öt órától pedig a Borderlands: The Handsome Collection vált ingyen elérhetővé PC-re az Epic Games Store digitális szoftveráruházban. Az akció ráadásul most két programot jelent, hiszen a Handsome Collection tartalmazza a Borderlands 2-t annak minden kiegészítőjével együtt, illetve a Borderlands: The Pre-Sequel című epizódot is.

Az ajánlat pontosan egy hétig, azaz június 4-én délután öt óráig él.

Aki esetleg nem lenne képben a játéksorozattal kapcsolatban, annak azt érdemes tudni, hogy egy belső nézetes, cyberpunk stílusú, elképesztően vicces lövöldéről van szó, ahol egy idegen világban kell rendet tenni – akár a barátainkkal közösen, hiszen mindkét játék esetében adott a kooperatív mód.

Ahhoz, hogy a két programot tartalmazó csomag a miénk lehessen, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges, majd a főoldalon a játék képe alatt (vagy a játék adatlapján) rá kell nyomni a nagy kék free gombra. Amint ez megtörténik, a Borderlands: The Handsome Collection hozzáadódik a bejelentkezett felhasználó játéklistájához, így a jövőben bármikor letölthető és játszható lesz az Epic Games kliensprogramon keresztül, amit ide kattintva lehet letölteni.