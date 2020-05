Ingyen beszerezhető a GTA V

A Telekom májusban is 10 gigabájt plusz mobilnetet ad mindenkinek a járvány miatt

Az elmúlt hetekben rengeteg ingyen kínált videojátékról beszámoltunk, de olyan nagyágyú, mint most, csak ritkán akad: az Epic Games Store digitális áruházban egy hétig, azaz május 21-ig ingyen bezsákolható az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb játékának, a Grand Theft Auto V-nek a PC-s verziója.

A Rockstar Games fejlesztette GTA V sztori módjában három különböző karakter irányítására van lehetőség a szabadon bejárható, San Andreast is magába foglaló világban, illetve a játéknak van egy többszereplős játékmódja is, amihez fogható őrület kevés akad napjaink videojátékai között.

Ahhoz, hogy a program végleg a miénk lehessen, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges, majd a főoldalon rá kell nyomni a nagy kék free gombra a játék képe alatt. Amint ez megtörténik, a GTA V hozzáadódik a bejelentkezett felhasználó játéklistájához, így a jövőben bármikor letölthető és játszható lesz az Epic Games kliensprogramon keresztül, amit ide kattintva lehet letölteni.

Az Epic Games Store a hatalmas érdeklődés miatt meg is adta magát, egyáltalán nem, vagy csak nehezen tölt be, de aggodalomra semmi ok, egy hét áll rendelkezésre, hogy bárki beszerezhesse a GTA V-öt.