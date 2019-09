Megérkezett a power bankok következő generációja

Két brutális power bank landolt a RendeljKínait tesztasztalán: a 20 000 mAh-s kapacitású Xiaomi Power Bank 3 Pro és a 30 000-es Baseus CW-YMS. Utóbbi eszköz igazi port-erdőt vonultat fel: 4 darab USB-A, 1 darab Type-C és egy darab lightning port iPhone készülékekhez, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ezen kívül kezeli a QC 3.0 és a PD szabványokat is. A Xiaomi készüléke szerényebb, 2 darab USB-A és egy darab kétirányú Type-C port a repertoár, cserébe sokkal kisebb és filigránabb, ráadásul 45W-ig terhelhető.

A hordozható energiatárolókat manapság már szinte minden háztartásban megtalálhatók, a kapacitás viszont jellemzően 5-10 000 mAh közé esik – ezekhez képest a nálunk teszten járt Xiaomi és Baseus termékek igazi bálnának tűnnek. 20 000/30 000 mAh kapacitással több telefon feltölthető, ráadásul a gyorstöltési szabványoknak köszönhetően a megszokottnál jóval gyorsabban.

Ami a külsőt illeti, a Xiaomi rendelkezik a filigránabb, mutatósabb dizájnnal: a fekete téglalap elejére rejtették el a már-már szokásosnak nevezhető, négypontos töltöttségjelzőt, ami az oldalgombbal kelthető életre. A Baseus esetében nem LED sorra, hanem egy kerek kijelzőre bízták az adatok megjelenítését, a ház pedig érdes felületkezelést kapott, ami a csúszást hivatott meggátolni, és ez nem is alaptalan félelem, hiszen a súlya tényleg brutális egy átlagos power bankhoz képest: 508 gramm –

avatott kezekben ez a kütyü szinte már fegyvernek minősül.

A telepek aljára mindkét gyártó elhelyezte az olyan műszaki adatokat, mint a ki- és bemeneti értékek, a kapacitás vagy éppen a maximum áramleadási képesség. Mi a rated capacity sorra hívnánk fel a figyelmet, hiszen ez mutatja, hogy 5V mellett mennyi a valós kapacitása az eszközöknek. A Baseusnál ez 18 000, míg a Xiaominál 12 600 – ezeket a számokat elosztva a mobilok aksijának kapacitásával jön ki pontosan, hány feltöltésre elég a power bankekben tárolt energia.

A pontos műszaki paramétereket érdemes áttekinteni, mert a használatukat elég tág határok között lehet kombinálni. A Baseus elektronikája ráadásul speciális, az USB A portokat és a Type-C-t két külön halmazként kezeli, a kijelzőn is külön láthatjátok a hozzájuk tartozó értékeket. Az előbbi csoport maximum 15, utóbbi maximum 18W-ot képes leadni, így jön ki a 33W összteljesítmény. Ember legyen a talpán, aki ezeket megjegyzi, ráadásul nem minden port ekvivalens, például a Baseus naranccsal jelölt csatlakozója QC 3.0 képes, míg a többi nem.

Tesztüzem

A két power bank a jelenleg elérhető csúcstechnológiát vonultatja fel, amik elméletileg gyorsabb és nagyobb teljesítményű töltést tesznek lehetővé. Éppen ezért érdemes egy kicsit elidőzni a különböző misztikus rövidítéseknél. A legismertebb talán a QC, vagyis a Quick Charge, ami egy Qualcomm szabvány, ami nem a hagyományos 5 volton tölt, hanem megemeli a feszültséget 9 vagy 12V-ra. Ez azt jelenti, hogy azonos teljesítmény mellett kevesebb áramot használ fel a töltő, és összességében gyorsabban tölt.

A USB PD, vagyis Power Delivery egy univerzális átviteli technológia, aminek lényege, hogy képes kiváltani a hagyományos tápegység funkciókat, hiszen kétirányú töltést tesz lehetővé. Ezt a Type-C port mellé integrálják, mert itt akár 100W teljesítmény is átvihető, így már kisebb fogyasztású notebookok, tévék, monitorok is elláthatók energiával. A fenti szabványokat természetesen mindkét oldalnak ismernie kell, tehát a power bankotok hiába tudja a PD töltést, ha a notebookotok azt nem ismeri.

A fenti szabványok működését és a teljesítmény leadását az alábbi eszközökkel teszteltük:

egy potméterrel változtatható ellenállással, ami maximum 4 A felvételére képes

egy szoftveresen paraméterezhető USB-s teszterrel, ami együttműködik a ZKE EB tester szoftverrel és az eredményről grafikonokat rajzol

LCD panellal ellátott USB dongle-lel, ami a kapacitás megállapításában volt segítségünkre

Ezek otthon is elvégezhető tesztek, ráadásul a ZKE hardveréhez ingyenesen mellékelik a szoftvert is. A fenti módszerekkel nemcsak a két power bank tudását, de a védelmeik helyes működése – például túláram és túlmelegedés elleni -, illetve a kapacitásuk is ellenőrizhető.

Mindkét termék hozta a sajtóanyagban olvasható paramétereket, de ezt el is vártuk a két neves gyártótól. Igazából nagyobb problémát jelentett őket lemeríteni, mint gondoltuk, egyszerűen nem tudtunk elég eszközt rájuk pakolni, és ez a Baseus CW-YMS-re különösen igaz. Egy átlagos telefont nagyjából 5-6 alkalommal feltölt, egy iPhone 8-at pedig tizenkétszer, ami megdöbbentő adat. Még a Xiaomi Power Bank 3 Pro kapacitása is elég négy átlagos mobil teljes feltöltésére.

A Baseus legnagyobb érdeme a rengeteg port, emiatt jobb, mint a Xiaomi, akár otthon, akár egy durvább túrán használjátok, szinte sosem fogy ki a szuflából. Cserébe viszont nagy és nehéz, hiszen valahol el kell férnie a sok telepnek. Persze a Xiaomi sem marad szégyenben, a három kimenet sem kevés, és bár a kapacitása kisebb, a mérete is az, így kevésbé húzza le a táskát, és

a Type-C port 45W-os teljesítménye pedig tekintélyt parancsoló.

Amit érdemes még tudni, hogy a két nagyteljesítményű eszközt nem olyan egyszerű feltölteni. Egy 10W-os USB-s töltő 11-12 óra alatt pumpálja tele a Baseus által gyártott darabot, míg a Xiaomit durván 8-9 óra alatt. Éppen ezért érdemes beszerezni egy olyan, Type-C porttal ellátott tápegységet, ami 45W-os teljesítménnyel rendelkezik (ilyen például a Blitzwolf BW-PL4), hiszen egy ilyen kiegészítőnek hála sokkal gyorsabban visszapumpálható az energia a hordozható telepekbe.

Összegzés

Mivel a Baseus és a Xiaomi power bank ára is 15 000 Ft, egyértelműen az előbbi a nyertes, a többletszolgáltatásai miatt. Öt különböző eszközt is ráaggathatunk, kijelzőn követhetjük nyomon a két csoportba szervezett portok feszültség- és áramerősség értékeit és a töltöttséget. QC 3.0 és PD képes, lightning porttal is rendelkezik az Apple eszközök töltéséhez, tehát nem nagyon tudunk mibe belekötni.

A Xiaomi 20 000 mAh-s egysége is remek, egyszerre három kimenete van, 45W-ig terhelhető a Type-C porton, könnyebb és kisebb, mint a Baseus, így egyszerűbb magunkkal vinni és ez is ismeri a QC és PD szabványokat, ráadásul a gyári kapacitást egy picit túl is teljesítette. Összességében mindkét power bank kiváló eszköz, amikre áfa- ás vámmentes EU Priority Line szállítás is rendelkezésre áll, de abban nem vagyunk biztosak, hogy mindenkinek szüksége lesz egy zsebben hordott atomerőmű teljesítményére.