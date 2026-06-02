Hivatalba léptek az MTA új vezetői

Pósfai Mihály MTA-elnök.
admin Lányi Örs
2026. 06. 02. 09:33
A Magyar Tudományos Akadémia 200., tisztújító közgyűlésén elnökké választott Pósfai Mihály mellett Kecskeméti Gábor főtitkár és Kovács Ilona főtitkárhelyettes is megkezdte hároméves megbízatását az 1825-ben alapított intézmény élén június 1-én, közölte az MTA.

A leköszönő és az új elnök közötti hivatalos átadás-átvételt június 2-án, kedden tartják a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. Mint ismert, az előző két elnöki periódusban, 2020-tól mostanáig Freund Tamás neurobiológus töltötte be az elnöki pozíciót, akinek mandátuma idén lejárt. 

Pósfai Mihály megválasztása után elmondta, hogy a kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt hat évben. Megválasztása után felidézte: Magyar Péter miniszterelnök az MTA közgyűlésén azt mondta, hogy az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére – ezt Pósfai nagyon biztatónak nevezte.

Az elnök már ekkor kerekasztal-megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a korábban az MTA hálózatához tartozó, jelenleg a HUN-REN-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az új elnök szerint tisztázni kell, hogy az Akadémia milyen rendszerben és mértékben vegyen részt az intézetek működésében, emellett rendezni lehetne azt a jogszerűtlen állapotot is, hogy az intézetek az Akadémia ingatlanait és műszereit használják.

A Pósfai Mihály munkásságáról szóló cikkünket itt lehet elolvasni, míg a főtitkár és a főtitkárhelyettes portréjának hosszabb leírását az MTA oldalán lehet megtalálni.

