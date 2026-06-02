Megoldották az új iPhone-ok súlyos hibáját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, sok iPhone-tulajdonos panaszkodott arra online, hogy amennyiben a 17-es széria egyes készülékei vagy az iPhone Air-mobilok teljesen lemerülnek, azokat sok esetben nem lehet újraindítani, és bármit csinálnak, fekete marad a képernyő.

Az érintettek hiába dugták töltőre a készüléküket, a mobil képernyője percekig fekete maradt, és be sem tudták kapcsolni. A 9to5Mac beszámolója szerint még a hardveres reset-gombkombináció (hangerő fel, hangerő le, oldalsó gomb nyomva tartása) sem működött, és végül csak a MagSafe vezeték nélküli töltés tudott életet lehelni a több százezer forintos készülékekbe.

Az Apple, bár sokáig nem reagált a panaszokra, a háttérben dolgozott a megoldáson, aminek eredményeként június elsején kiadták az iOS 26.5.1 frissítést.

Érdekesség, hogy a frissítés nem is érhető el mindenki számára – csakis azok telepíthetik, akik töltési problémákkal rendelkező iPhone-t használnak, írja a hvg. A cég közlése szerint csupán „kevés felhasználót” érintett a gond, akiket viszont mégis, azok a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítések menüpont alatt találják meg az iOS 26.5.1 frissítést.