Hoppá: visszatért az ikonikus, összecsukható Nokia

A Nokia márkanevet birtokló HMD Global jó ideje éve követi lelkesen a stratégiát, hogy a nosztalgia jegyében régi klasszikus készülékeket támaszt fel modernebb formában. Kezdődött az egész a Nokia 3310-zel, majd jött a Nokia 8110-es banántelefon, most pedig itt van a Nokia 2720, az ikonikus felcsapható kijelzőjű marokkészülék reinkarnációja. Ahogy az újragondolt 3310 és a 8110, úgy a 2720 is a Nokia Originals néven emlegetett termékcsalád részét képezi.

Az új 2720-as lényegében egy szétnyithatós modell, aminek a belső felső részén egy 2,8 hüvelykes QVGA+ kijelző fekszik. Bejövő híváskor egy 1,3 külső kijelzőn viszont látjuk, hogy ki a hívó fél, és a mobilt egy mozdulattal kicsattintva már válaszolhatunk is neki, a csevegést pedig amolyan titkosügynökös, összehajtó mozdulattal be is tudjuk. A külső panel értelme pedig továbbá, hogy itt jelennek meg az appok értesítései is.

Ahogy a Nokia 800 Tough strapamobilra, úgy erre a flip telefonra is KaiOS operációs rendszer került, ami a HMD Global kifejezetten feature telefonokra szánt csupaszabb szoftvere. Emellett adottak az olyan modernebb appok, mint a Google Maps, a YouTube, a WhatsApp, vagy a Facebook, és támogatja a Google Asszisztenst is.

A készülék belsejébe Qualcomm 205 chip, 512 MB RAM és 4 GB belső tárhely került. Üzemidő terén várható mód megint nem kell csalódnunk, a gyártó 27 napos készenléti időt ígér. Az új verzió továbbá már dual-SIM készülék, támogatja az LTE-et, wifi-hotspotként is működik,

A Nokia 2720 szeptember végén válik elérhetővé, de egyelőre még nem közölték, hogy pontosan mely országokban. Az ára 89 euró lesz, ami körülbelül 29 ezer magyar forintot jelent adók nélkül.

