A Nokia új strapamobilja szinte elpusztíthatatlan

A Nokia márkanevet birtokló HMD Globaltól túl sok meglepetést nem vártunk, nagyjából már tudni lehetett, hogy újabb középkategóriás mobilokkal készülnek majd Európa legnagyobb technológiai kiállítására, a berlini IFA-ra, de azért volt pár kellemes pillanat. A Nokiáról sokaknak még mindig a legendásan strapabíró 3310-es ugrik be elsőre, nem véletlen, hogy a cég szívesen alapoz erre a bizalomra, és idén előállt a beszédes nevű Nokia 800 Tough modellel. Ahogy az elnevezés is mutatja, egy ízig-vérig szívós behemótról van szó, ami a fentebb említett 3310-es szellemi utódjának is tekinthető.

A készülék IP68-as védettségét (ami a víz- és porállóságot jelenti) kiegészíti a MIL-STD-810G katonai szabvány is, ezt azok a mobilok szokták megkapni amik kibírják többek közt,

a párát, a hősokkot, a napsugárzást, a savas atmoszférát, a ballisztikus becsapódást, az alacsony és magas hőmérsékletet.

A mobil fél órát bír vízben 1,5 méter alatt, és a szélsőséges hőmérsékletingazodásnak is ellenáll. Dobálni is bőszen lehet, a rendezvény utáni kiállítóteremben egy hostessnek csak annyi dolga volt az estére, hogy magasra nyújtott kézzel dobálja a strapatelefont a fotózó újságíróknak. Emellett egy jégbefagyott darabot is megsajnálhattunk a kiállítóteremben, amit annyira mégsem kellett féltenünk, hiszen -20 és 55 celsius fok közt nem esik bántódása az eszköznek.

Az ellenálló kialakítás nem megy a használhatóság kárára: a mobil kézbefogva bátran nevezhető könnyűnek, de persze ne várjuk el tőle a mai vékony prémium tepsifonok törékenységét. A csúszásgátló felület és a gumival bevont sarkak egyrészt a készülektestet védik, másrészt tapintásra is kellemessé teszik a használatát.

A Nokia 800 Tough-on a kaiOS operációs rendszer fut, ami tényleg csak a legszükségesebb applikációkat kínálja. A mobil használható zseblámpaként, adott a Google Maps is, és a civilizációtól távol sem kell lemondani az olyan appokról, mint a Facebook vagy a WhatsApp, sőt a Google Asszisztens is előhívható egy gombnyomással. A készülékház belsejébe 4 GB tárhely került, ami microSD-vel bővíthető, ha szeretnénk még több mp3-at felpakolni rá.

Belülre egy 2100 milliamperórás telep került, ami csak elsőre tűnhet kevésnek, de a hatékonyan csupasz operációs rendszer miatt több mint egy hónap készenléti időt és 12 óra beszélgetési időt ígér. A hangszórók erejét pedig a szokásosnál is jobban megnövelték, így hangosabb, zajosabb terepen sem kerülik el a fül figyelmét a hívások. A modell duál simes változatban is kapható lesz, csatlakozás terén kapunk 4K-t, VoLTE, VoWiFi, Bluetooth 4.1 támogatást.

A fekete, illetve homokszínben választható Nokia Tough 800 október elején válik elérhetővé Európában 110 euórért, ami nagyjából nettó 35 ezer forintot jelent.

