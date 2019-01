Ámulni fog, mit tudnak 2019 okostelefonjai

A technológia világában talán egyetlen másik területen sem mennek végbe olyan gyorsan változások, mint az okostelefonoknál. Elég csak azt említeni, hogy a Xiaomi 2016-ban jelentette be a Mi Mixet, amivel útnak indult a kávák elhagyása, manapság pedig már szinte mindenki megválik a keretektől. Ez egyben új trendeket is magával hoz, elég csak a kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasóra gondolni, vagy a kijelző tetején belógó szenzorszigetre (notch), ami 2018-ban lett nagy divat. A gyártók már azt is elkezdték belebegtetni, hogy mit várhatunk 2019-ben, mi pedig összeszedtük, mire számíthatunk.

1. Összehajtható okostelefonok

Aki nem tud dönteni, hogy okostelefont vagy tabletet szeretne, annak 2019-ben nem kell túl sokat dilemmáznia. Kétségtelenül az összehajtható kütyük trendje tűnik eddig a legfuturisztikusabb koncepciónak, és ezek a készülékek bizony már itt vannak a küszöbön. A Samsung, a Huawei, az Oppo és a Xiaomi már hivatalosan is bejelentette, hogy lesz ilyen modelljük.

A Samsung elképzelése szerint a telefont középen lehetne meghajtani, akár egy régi szétnyithatós mobilt, csak itt a panel teljes egészében beborítaná az egyik oldalt. Az Oppo és a Xiaomi pedig egy könyvszerűen széthajtható eszközben gondolkodik, aminek közepén zsanér választja el a két kijelzőt.

2. Kicsúsztatható kamerák

A kipattintható szelfikamera ötlete a Vivo fejéből „pattant ki” az Apex koncepciótelefonnál. A megoldás lényege, hogy csak használatkor csúszik ki a lencse, alapesetben a készülékben pihen, így több hely jut a készülék előlapján a kijelzőnek és más elemeknek, ami vékonyabb kávákat tesz lehetővé.

Az Oppo ezt még magasabb szintre emelte, a Find X kicsúsztatható kameratálcáján hátlapi kamera is van, illetve az arcfelismeréshez szükséges szenzorok. A Xiaomi és a Lenovo is bejelentett már olyan készülékeket, amiken használni fogják ezt a megoldást, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy 2019 során a kisebb kínai gyártók is rástartolnak a dologra.

3. Rengeteg, rengeteg kamera

Mi jobb egy kamerás okostelefonnál? Egy duálkamerás okostelefon! És egy duálkamerás okostelefonnál? Hát egy még több kamerás okostelefon! A Huawei P20 Próra már három hátlapi kamera került, és láthatóan az ipar többi tagja is ebbe az irányba halad – a pletykák szerint már egy háromkamerás iPhone is készülőben van, a Samsung Galaxy A9-en pedig már négy hátlapi kamera található.

Arról nem is beszélve, hogy a Nokia egy öt kamerával felszerelt eszközzel is előrukkolhat a források szerint, az LG pedig szabadalmat védett le egy 16 kamerás mobilra. Hova lehet ezt már fokozni?!

4. Vízcsepp alakú szenzorsziget

Ez nem egy teljesen új trend, de az újévben terjedhet el igazán. A vízcsepp formájú notchok jelenleg a legkisebb elképzelhető kialakítású bevágások, amik nem rontják annyira a kijelző összképét, és több tér marad a káva nélküli mobilokon is. Főleg a középkategóriás modelleken láthatjuk majd, mivel a felső kategóriában más megoldásokkal próbálják kiváltani a szenzorszigetet, például a fentebb említett kamerás sliderekkel, amik feleslegessé teszik a notchokat. Vízcsepp notch van már például a Vivo V11 Prón és az Oppo R17 Prón.

5. Kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó

Ahogy a vízcsepp-notch, ez sem forradalmi újdonság, de már most látni, hogy egyre többen gondolkodnak ebben a megoldásban, ha a jól bevált ujjlenyomat-olvasó szenzorokról van szó, a technológia pedig 2019-re juthat el a kritikus tömeghez. Ez egyrészt azért is kényelmesebb, mert nem kell a kijelző hátlapjához nyúlkálni, elég egyszerűen hüvelykujjal rátapintani az előlap adott területére. Ebben a Vivo és a Huawei (Mate 20 Pro) jár az élen jelenleg, de felzárkózik az Oppo és a Xiaomi is. A megoldás bekerülhet a Xiaomi Mi Mix 3-ba és a Lenovo Z5 Próba, és a Samsung Galaxy S10 termékcsalád készülékeibe is.

6. Lyukas kijelző

Az Android Authority 2019-ről egyszerűen úgy ír, mint a kameralyukak évéről, amit először a Samsung Galaxy A8s-en láthatunk. A megoldás lényege, hogy a kameraszenzor a panelba vájt lyukba kerül, jellemzően a készülék egyik felső sarkába. Így kevesebb helyet foglal mint a notch, és valljuk be, azért annál sokkal esztétikusabban is néz ki.

És hogy milyen készülékeket várhatunk 2019-ben?

OnePlus 6T McLaren Edition

Nokia 9

LG összehajtható mobil

Samsung Galaxy F, vagy X

Apple iPhone XI

Samsung Galaxy S10, S10+ és S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10

OnePlus 7

OnePlus 5G-s mobilja

Ezeket biztosan, a többi pedig még a jövő zenéje.