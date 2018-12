Két kijelzője is van a kínaiak csodamobiljának

A Vivo idén egyszer már meglepte a közönséget Nex nevű okostelefonjával, aminek különlegességét a kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó szenzor, illetve a kipattanó szelfikamera adja. A kínaiak nem várják meg a következő évet újabb formabontó megoldásuk bemutatásáig, leleplezték a legújabb Nex utódját, amire két kijelző is került.

A Nex Dual Display Edition elejét és hátulját is full-HD felbontású AMOLED-panel borítja, előbbi 6,4 hüvelyk, míg utóbbi 5,5 hüvelyk méretű, és sikerült majdnem teljesen kávamentesre tervezni, mivel 91,63 százalékos a kijelző-test arány.

A hátlapot borító panel plusz előnyei közé nem csak az tartozik, hogy kényelmesebben lőhetők vele szelfik, de megkönnyíti a játékok irányítását is, mivel plusz felületet ad a gombok számára, így például kényelmesebb vele nyomni a PUBG-t.

A hátlapi kamerarendszer egy 12 megapixeles főszenzor mellett egy 2 megapixeles másodlagos kamerát tartalmaz, valamint egy harmadik, f/1.3-as apertúrájú 3D-s TOF (Time-of-flight) lencsét. A Vivo elmondása szerint ez utóbbival a távolságmérés is lehetővé válik, illetve az arcfelismerés is támogatott. Nem is csoda, hogy az előlapra már nem került szelfikamera, hiszen annak szerepét betölti egyben a hátlapi kamera is.

Adott az ötödik generációs, kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó is, ami a gyártó elmondása alapján 0,29 másodperc feloldja a mobilt. A hátlap másik különleges eleme a kamerák felé került Lunar Ring néven emlegetett terület, ahol értesítések villannak fel, illetve zenehallgatás közben dekoratívan világít.

Belülről sem spórolták ki belőle az erőt: Snapdragon 845 processzort és 10 gigabájt memóriát pakoltak bele, háttértár terén 128 gigabájtot kapnak a felhasználók. Talán kissé kevésnek tűnhet két panelhez, de egy 3500 milliamperórás telep látja energiával.

A Vivo Nex Dual Display Editiont eleinte csak Kínában, Hong Kongban, Szingapúrban és Tajvanon árusítják 4998 jüanért (kb. nettó 205 ezer forintért) december 29-től, további értékesítésről még nincsenek információk.